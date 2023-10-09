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الحكومة تقود رقصة جنون وخصومها كمنوا لها

10/9/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






نداف ايال 9/10/2023
من أجل ذكرى الموتى أكتب الأمور كما هي. بلا أي محاولة لتجميلها وبلا رقابة ذاتية. هكذا ينبغي الأمر حين لا تكون كلمات لوصف المفاجأة والفظاعة. في الصباح الذي فقدت فيه مئات العائلات في إسرائيل أعزاءها وتبكي ما كان ولن يعود.
قبل إجراء الحساب ووصف القصور حماس هي العدو. وحتى الأخطاء الكثيرة التي لا تحتمل ودفعنا عليها ثمنا باهظا لا يجب أن تغطي هذه الحقيقة. حماس هي العدو، هذه المنظمة حاولت ونجحت بأن تدمر هنا كل فرصة للسلام، للتسوية أو حتى للتهدئة على مدى عشرات السنين. هي تنظيم يقوم على أساس رغبة التصفية لدولة إسرائيل والقتل الجماعي لمواطنيها.
كان هناك من اعتقدوا أنه يمكن استخدام حماس لغرض الانقسام الفلسطيني الداخلي ولمنع دولة فلسطينية. آخرون اعتقدوا أنها ستعتدل مع السنين أو تكبح نفسها إذا ما تحسنت الحياة في قطاع غزة. حكومات نتنياهو، الواحدة تلو الأخرى، حاولت التعايش الى جانب حماس، مع "جولات" وحرب لا تنتهي. وها هو الأمر الأول الذي اكتشفناه قبل يومين، هذا متعذر. حتى لو كانت توجد تهدئة ويوجد عمال فلسطينيون يعملون في إسرائيل، حماس ستنتظر اللحظة المناسبة كي توقع مذبحة جماعية. العجوز كاتو، رجل روما، كان ينهي كل خطاب له بفريضة: قرطجة يجب إبادتها. أحيانا تصطدم الأمم بعدو مرير لدرجة أنه لا يمكن التعايش الى جانبه.
لشدة الأسف، انكشفت أمور كثيرة أخرى بعد العملية. عن أنفسنا. اكتشفنا أن سلاح استخباراتنا الذي استثمرت فيه مئات مليارات الشواكل على مدى السنين والذي يعد فخر العقل الإسرائيلي البذرة التي نبتت منها صناعة التكنولوجيا العليا -لم ينجح في أن يوفر لدولة إسرائيل الأمر الأكثر أهمية وحرجا. الأخطار. التحذير من ضربة استراتيجية. بعد 50 سنة من مفاجئة أكتوبر، بعد الفشل الذريع لشعبة الاستخبارات، فشل مرة أخرى.
في حينه، عشية حرب يوم الغفران دار جدال داخلي؛ طرح الموضوع على حسم القيادة السياسية، في ضوء أنباء عنيدة عن احتمال الحرب. في 2023، بقدر ما هو معروف لنا هذا الصباح، لم يجرِ جدال كهذا على الإطلاق. أمام ساحة بسيطة نسبيا، مكشوفة، قريبة وحرجة مثل قطاع غزة، انكشفت إسرائيل كعمياء تتحسس في الظلام. كيف يمكن الاعتماد على تقديرات الاستخبارات هذا الصباح -بالنسبة لإيران، حزب الله وكل ما تبقى- عندما يكون محمد ضيف العدو المرير ولكن المعروف، قد نجح في أن يخدعهم وبقدر كبير يخدع جهاز الأمن العام؟
بخلاف حرب يوم الغفران لا يدور الحديث هنا عن خط حدود يقع على كل قناة السويس وهضبة الجولان. هذا قطاع غزة. وبخلاف الحرب إياها، هنا هؤلاء هم أساسا مدنيون اضطروا لأن يقاتلوا، وفي أحيان قريبة وحدهم، في سبيل حياتهم. في حرب 2023 مدنيون قتلوا، اختطفوا من بيوتهم، اقتيدوا الى قطاع غزة كشحنة بشرية، مع صور يتمزق لها القلب لم نظن أبدا أنها ستظهر في أي مرة في تاريخ إسرائيل. نساء وأطفال يؤسرون تحت تهديدات السلاح. جثث إسرائيلية محملة على تندرات وتنقل الى غزة لفرح الجماهير. ذبح أبرياء بسرعة وبحجم لا يشهد له مثيل هنا. احتفالات وبث حي من بلدات إسرائيلية. في 1973 أدار الجيش الإسرائيلي معارك ضارية في كل نقطة. وهكذا نجا المدنيون. حرب يوم الغفران؟ لا. ما رأيناه قبل يومين كان اعتداء جماعيا. حقيقيا. تجربة أدوات لقتل شعب. ليست المعركة في المزرعة الصينية بل كيشينيف.
في حرب يوم الغفران، أساس القصور كان استخبارتيا. في 2023 كان قصور ضخم في كل مستوى يمكن التفكير فيه تقريبا. أساسا في قدرة التنفيذ والقتال في جهاز الأمن. ولنفترض أن الاستخبارات تقدر بأن حماس لن تهاجم. فهل يعني أن جهاز الأمن الفاخر لدينا والذي استثمرت فيه أفضل مقدراتنا أن يكون سكان غلاف غزة في مثل هذا الوضع متروكين لمصيرهم؟ على مدى نحو يوم كامل؟ مدنيات ومدنيون يتصلون، يبكون ويستجدون الصحفيين ويطلبون أن يصل الجيش الإسرائيلي إليهم، لساعات طويلة؟ يوم رعب؟ يخفون الأطفال بينما يحاول (المقاومون) اقتحام بيوتهم.
هل الجيش الإسرائيلي العظيم، أحد الجيوش الأقوى في العالم زعما، لا يمكنه في غضون ساعتين-ثلاث ساعات أن يصل الى كل نقطة في إسرائيل يوجد فيها سيطرة لأعداء، حتى حين يكون الحديث يدور عن تسلل واسع؟ ربما ليس لحسم فوري في كل معركة، ربما ليس تصفية (المقاومين) لكن على الأقل مبادرة اشتباك وإدارة نار؟ فضلا عن الفقدان العظيم لحياة الإنسان، لا يمكن إلا أن نفكر كم إسرائيليا سيموتون بسبب أن أعداءنا، من طهران وحتى بيروت، لاحظوا ضعفا. اشتموا دم إخوتنا وأخواتنا المنتشر في الماء.
أول من أمس، تحدثت مع رجل ذي تجربة جمة أمنية وعسكرية. كان في صدمة -الكلمة هي صدمة، من سلوك جهاز الأمن والحكومة. "في مثل هذا الوضع، قال "ننزل الى الجنوب كلما يطلق النار. لا نجري تخطيطا معقدا. هذه حالة طوارئ. نسعى الى الاشتباك مع (المقاومين) في كل بلدة، في كل نقطة. بسرعة. من ناحيتي فلينزلوا سرية مدفعيين من التدريب في الجولان. فليجلبوا جملة حرس مدني. أي ما نحتاج. ماذا حصل لهم؟ كيف لم يفهموا بأن الأساس هو استعمال القوة، إعداد، بقوة؟".
لم يكن لدي جواب. وليس لدي جواب الآن أيضا. لا يوجد إلا شيء واحد مشترك مع ما وقع قبل يومين وما وقع في 1973: معجزة إسرائيل هي رجالها ونساؤها. أولئك الذين امتثلوا للخدمة، توجهوا للتبرع بالدم، فتحوا بيوتهم، أطلقوا النار على الأعداء الذين اختبأوا، ركضوا وأنقذوا، تجندوا وسيتجندون المرة تلو الأخرى. بطولة الإسرائيليين العديدين، من سديروت، زيكيم، بيئيري، رعيم، نيرعام، كفار عزا، نير عوز واوفاكيم، بطولة أفراد الشرطة والإطفائيين، جنود الجيش ورجال الشاباك، هي الضوء الذي انبلج في ظلام . لكن الظلام دامس جدا.
اكتشفنا شيئا ما آخر: يوجد ثمن للتسيب. الصمت عيب، والحقيقة يجب أن تقال عن الحكومة الأكثر تطرفا وقومجية في تاريخ دولة إسرائيل. فقد تبينت كضعيفة، عليلة وفاسدة. أين كان رئيس الوزراء على مدى ساعات طويلة صباح العملية، وفي واقع الأمر أين كانت الحكومة كلها، التي لا تتميز بالصمت؟ نفتالي بينيت ذهب الى خدمة الاحتياط وتسلح. يئير غولان لبس البزة ونزل جنوبا، لينقذ بنفسه إسرائيليين من الميدان. ماذا فعل من أجل شعب إسرائيل كل الأبطال العظام من نمط ستروك، بن غفير، سموتريتش؟ وزيرة الإعلام لم تنجح حتى في أن تصدر تغريدة معقولة بالإنجليزية.
قبل 15 سنة وعد نتنياهو بإسقاط حكم حماس. كم واسعة هي القطيعة بين تصريحاته المنتفخة وبين واقع سكان غلاف غزة، الذين كانت قراهم، مدنهم وكيبوتساتهم مزروعة بالجثث. لعل هذا يرتبط بأن نتنياهو محوط بحكومة أناس (في معظمهم) عديمي التجربة الأمنية والإنجازات العملياتية؛ في أنه يحرص على أن تجرى اللقاءات الصحفية معه فقط وحصريا في الشبكات الأجنبية أو مع الصحفيين المتزلفين. أي من هؤلاء لا يسأله أسئلة عسيرة، في أي مرة. حكام من هذا النوع ليسوا فقط مغلقي الحس؛ هم أيضا يقودون الى أداء سيئ. الى الفشل والقصور.
يحتمل أن تكون حماس ستشن هجومها حتى من دون الأزمة العميقة في إسرائيل. تلك التي بدأت بسبب محاولة نتنياهو، سمحا روتمن ويريف لفين أحداث الانقلاب النظامي. لكن مشكوك جدا أنها كانت ستعتقد أن إسرائيل على هذا القدر من الضعف من دون هذه المبادرة المصائبية. لقد أخطأت شعبة الاستخبارات أمان خطأ جسيما في تقديرها التكتيكي، لكن في الصورة الكبرى: في نهاية تموز (يوليو) 2013 حُذر رئيس الوزراء في أربع رسائل شاذة بعث بها رئيس شعبة الاستخبارات، من أنه يوجد مس حاد في الردع وأن أعداء إسرائيل إيران وفي الشمال يلاحظون "نقطة ضعف تاريخية". هذه القصة رفعها المحلل العسكري لـ"يديعوت احرونوت" يوسي يهوشع في العنوان الرئيس للصحيفة.
عندما تعاظمت قوة إيران، واصل حزب الله استعداداته للهجوم وأعدت حماس في قطاع غزة سرا للهجمة التي قامت بها -عنيت الحكومة أساسا بالمسألة الجوهرية الآتية: هل سيكون الحريديون أول من يحصلون على الإعفاء من التجنيد أم ربما لفين هو الذي سيحصل على تغيير لجنة تعيين القضاة. في الأدبيات الكلاسيكية كتب: "أولئك الذين تريد الآلهة تدميرهم، يكونون هم أول من يصبحون مجانين". لقد قادت حكومة إسرائيل رقصة جنون في الوقت الذي كمن لها خصومها في الظلام. لا شك، في هذه الظروف، أن هناك حاجة الى إقامة حكومة طوارئ وطنية، مع أناس أكفاء وجديرين، ذوي مواقف مركزية وإنجازات مثبتة. دفعنا ثمنا باهظا على التسيب، التطرف والانقسام.

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