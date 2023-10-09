روسيا تعمل على إجلاء مواطنيها من إسرائيل

روسيا تعمل على إجلاء مواطنيها من إسرائيل
التاريخ
10/9/2023 11:32:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موسكو- أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، أن روسيا تعمل على إيجاد سبل لإجلاء المواطنين الروس من إسرائيل.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وكالات الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط، على إجراءات إجلاء المواطنين الروس".
--(بترا)
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