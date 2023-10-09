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روسيا تعمل على إجلاء مواطنيها من إسرائيل

10/9/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



موسكو- أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، أن روسيا تعمل على إيجاد سبل لإجلاء المواطنين الروس من إسرائيل.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وكالات الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط، على إجراءات إجلاء المواطنين الروس".
--(بترا)

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