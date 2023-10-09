العثور على 100 جثة جديدة في مستوطنة في غلاف غزة
التاريخ
10/9/2023 11:32:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة- أعلنت منظمة "زاكا" العبرية مساء اليوم الاثنين عن العثور على 100 جثة إسرائيلية جديدة في مستوطنة "بئيري" في غلاف غزة قتلوا في اشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين الذين اقتحموا المستوطنة صباح السبت الماضي ضمن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس. -(بترا)
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