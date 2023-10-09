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ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 687

10/9/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيدا منهم 140 طفلا و 105 سيدات و 3726 جريحا فيما بلغت نسبة المصابين من الأطفال 10 بالمئة.
وأعربت الوزارة، عن قلقها العميق إزاء تصاعد واستمرار العدوان الإسرائيلي من قبل قوات الاحتلال والهجمات المباشرة على المنشآت الطبية والمدنيين الأبرياء.
وأكدت أن الطواقم الطبية ثابتة في الميدان ولم تغادر مواقع عملها منذ بدء العدوان رغم ما لحق بها وبذويها من استهداف لم يثنها عن مواصلة واجبها الأخلاقي والإنساني والوطني تجاه شعبها .
ونوهت الى أن جرائم الاحتلال المتواصلة تسببت في تسجيل مجازر بحق 13 عائلة وأدت هذه المجازر إلى استشهاد 105 من ذويهم، وما زال العدد الأكبر منهم تحت الركام.
وأشارت الى أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة الاستهداف للطواقم الطبية والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف ما تسبب باستشهاد 5 من الكوادر الصحية إضافة لإصابة 10 آخرين بجراح مختلفة، كما تم استهداف 7 مستشفيات ومراكز صحية والحاق الضرر المباشر بأجزاء كبيرة منها.
ونوهت أن العدوان الإسرائيلي ألحق الضرر بقسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي ما أدى الى سقوط ألواح من السقف بجوار أحد الأطفال الخدّج جراء استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي.
كما أدت هجمات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج مستشفى بيت حانون (الوحيد في المدينة) عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر لمحيط المستشفى ما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم منه واليه، إضافة الى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته.
وأكدت تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف سيارات الإسعاف، حيث استهدف الاحتلال 11 سيارة إسعاف وإحدى سيارات الخدمات الصحية ودمرها بالكامل وأخرجها عن الخدمة.
وتواصل وزارة الصحة اتصالاتها ولقاءاتها مع المؤسسات الدولية والإنسانية لدعم احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.
وطالبت الجهات ذات العلاقة بفتح ممر آمن لدخول المساعدات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة لضمان وصول جرحى العدوان لخدماتهم التخصصية المفقودة. -(بترا)

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