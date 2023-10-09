تعطل العمليات عند معبر رفح بعد ضربة جوية إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القاهرة- أعلنت مصادر أمنية مصرية، اليوم الاثنين، تعطل العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، بعد ضربة جوية إسرائيلية على منطقة قريبة من جانب غزة.
وفي غضون ذلك، حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.
يذكر أن مصر كثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني" . -(بترا)
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