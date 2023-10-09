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تعطل العمليات عند معبر رفح بعد ضربة جوية إسرائيلية

10/9/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة- أعلنت مصادر أمنية مصرية، اليوم الاثنين، تعطل العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، بعد ضربة جوية إسرائيلية على منطقة قريبة من جانب غزة.
وفي غضون ذلك، حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.
يذكر أن مصر كثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني" . -(بترا)

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