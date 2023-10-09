إصابة ضابط في الجيش اللبناني نتيجة قصف إسرائيلي

إصابة ضابط في الجيش اللبناني نتيجة قصف إسرائيلي
التاريخ
10/9/2023 11:32:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت الوكالة اللبنانية للاعلام بيانا صدر عن قيادة الجيش اللبناني حول تعرض ضابط للإصابة نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.
وجاء في البيان: "صدر عن قيادة الجيش البيان التالي" تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة".
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