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إصابة ضابط في الجيش اللبناني نتيجة قصف إسرائيلي

10/9/2023 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت الوكالة اللبنانية للاعلام بيانا صدر عن قيادة الجيش اللبناني حول تعرض ضابط للإصابة نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.

وجاء في البيان: "صدر عن قيادة الجيش البيان التالي" تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة".

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