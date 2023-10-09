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اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات الوضع في فلسطين

10/9/2023 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في إسرائيل والمنطقة.

وكتب بوريل منشوراً عبر منصة إكس قال فيه: "سنعقد غداً اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمعالجة الوضع في إسرائيل والمنطقة".

وسبق أن علّق الاتحاد الأوروبي جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين وإعادة النظر والتقييم في كل برامجه في فلسطين.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إنها ستضع كل مساعدات التنمية للفلسطينيين وهي بقيمة 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار) قيد المراجعة وستعلق جميع المدفوعات على الفور.

وقال أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع في منشور على منصة إكس: "إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يمثل نقطة تحول. لا يمكن أن يجري العمل كالمعتاد". وكالات


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