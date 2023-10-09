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محمود عباس يستعد لزيارة موسكو

10/9/2023 11:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، اليوم الاثنين، أنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.

قال نوفل لوكالة "روسيا 24": "إننا نحافظ على اتصالات يومية مع موسكو، والتحضيرات جارية الآن لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات بين قادة فلسطين وإسرائيل في موسكو، قال السفير: "هذا الاحتمال لم يعد واردا".

وأضاف نوفل: "في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكننا فعل هذا، نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل، ونعتقد أن ما حدث في غزة هو إشارة جدية للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووفقا له، من الضروري استئناف المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط وبمشاركة الدول المعنية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ. روسيا اليوم

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