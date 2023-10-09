استشهاد 7 مصريين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهدت سيدتين مصريتين في أثناء تواجدهما بخان يونس جنوب قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي لقوات الاحتلال صباح أمس الاثنين، حيث ذهبت هويدا خليل الدسوقي موظفة بإدارة عين شمس التعليمية في مصر، لفلسطين لتقديم واجب العزاء في وفاة زوج شقيقتها حياة خليل الدسوقي.
وأقام أقارب هويدا خليل الدسوقي العزاء بمسجد علي بن أبي طالب بحى عين شمس بالقاهرة مساء أمس.
وقال أحمد السيد خليل 40 عاما، أحد افراد الأسرة إن عمتيه حياة خليل الدسوقي وهويدا خليل الدسوقي شقيقتا والده استشهدتا فضلا عن أبناء عمته وهم: آية الله يونس 29 عاما ومحمد يونس 39 عاما وأحفادهم حياة محمد يونس 12 عاما وحبيبة محمد يونس 9 أعوام ويونس محمد 4 أعوام. القاهرة 24
MENAFN09102023000072011014ID1107216790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.