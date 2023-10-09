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استشهاد 7 مصريين في غزة

10/9/2023 11:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهدت سيدتين مصريتين في أثناء تواجدهما بخان يونس جنوب قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي لقوات الاحتلال صباح أمس الاثنين، حيث ذهبت هويدا خليل الدسوقي موظفة بإدارة عين شمس التعليمية في مصر، لفلسطين لتقديم واجب العزاء في وفاة زوج شقيقتها حياة خليل الدسوقي.

وأقام أقارب هويدا خليل الدسوقي العزاء بمسجد علي بن أبي طالب بحى عين شمس بالقاهرة مساء أمس.

وقال أحمد السيد خليل 40 عاما، أحد افراد الأسرة إن عمتيه حياة خليل الدسوقي وهويدا خليل الدسوقي شقيقتا والده استشهدتا فضلا عن أبناء عمته وهم: آية الله يونس 29 عاما ومحمد يونس 39 عاما وأحفادهم حياة محمد يونس 12 عاما وحبيبة محمد يونس 9 أعوام ويونس محمد 4 أعوام. القاهرة 24

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