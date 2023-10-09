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تطورات متسارعة على الحدود الشمالية لفلسطين

10/9/2023 11:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين مقتل المقدم في الجيش الإسرائيلي عليم سعد من اللواء 300، خلال مواجهة على الحدود اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام مساء أمس الاثنين، بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف قرى عيتا الشعب وعيترون جنوب لبنان بعدة قذائف.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.
هذا، وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. وكالات


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