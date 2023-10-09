تطورات متسارعة على الحدود الشمالية لفلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين مقتل المقدم في الجيش الإسرائيلي عليم سعد من اللواء 300، خلال مواجهة على الحدود اللبنانية.
وأفادت وسائل إعلام مساء أمس الاثنين، بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.
وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف قرى عيتا الشعب وعيترون جنوب لبنان بعدة قذائف.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.
هذا، وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. وكالات
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