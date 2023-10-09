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أمريكا تحدد موقفها من إرسال قوات إلى إسرائيل

10/9/2023 11:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنه "لا توجد نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل" في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة "حماس" في نهاية الأسبوع.

وأجاب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين في اتصال هاتفي، عندما سئل عما إذا كان هناك أي سيناريو تنضم بموجبه الولايات المتحدة إلى الحرب بقوله: "ليس هناك نية لنشر قوات أمريكية على الأرض".

وأضاف كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيتأكد دائما من أننا نحمي وندافع عن مصالح أمننا القومي أينما وجدت تلك المصالح، بما في ذلك، على وجه الخصوص، في ذلك الجزء من العالم".

وتابع أن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية لإسرائيل ردا على الهجمات كانت في الطريق مساء الاثنين.

وقال: "لا أعتقد أنها وصلت بالفعل إلى إسرائيل بعد، إنها في طريقها إلى هناك"، وأضاف: "نتوقع أنه ستكون هناك طلبات إضافية لأنظمة أمنية من إسرائيل مع استمرارهم في استخدام الذخائر في هذه المعركة، وسنبقى على تواصل معهم".

وفي سياق متصل، قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن سيدلي بتصريحات بشأن إسرائيل خلال الساعات المقبلة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها جو بايدن عن هجمات التي تتعرض لها إسرائيل من قبل "حماس".

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن "هناك الآن ما لا يقل عن 11 مواطنا أمريكيا تأكد مقتلهم في إسرائيل".

وأضاف بايدن، في بيان، أنه "من المحتمل" أن يكون مواطنون أمريكيون من بين الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس"، وتابع أن إدارته "تعمل مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن كل جانب من جوانب أزمة الرهائن"، وأشار إلى أن هناك مواطنين أمريكيين "لا يزال مصيرهم مجهولا".

وجاءت تصريحات بايدن فيما تتواصل الحرب المستعرة منذ فجر السبت بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في قطاع غزة وغلاف القطاع وبعض المدن الإسرائيلية، لليوم الثالث على التوالي. وكالات

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