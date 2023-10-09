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زوارق الاحتلال تقصف شاطئ الوسطى وخان يونس

10/9/2023 11:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بعشرات القذائف، شاطئ بحر المحافظة الوسطى وشاطئ خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن بحرية الاحتلال اطلقت العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين، سيما الأطفال.

ولا زالت طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة. وفا

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