زوارق الاحتلال تقصف شاطئ الوسطى وخان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بعشرات القذائف، شاطئ بحر المحافظة الوسطى وشاطئ خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن بحرية الاحتلال اطلقت العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين، سيما الأطفال.
ولا زالت طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة. وفا
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