Tuesday, 10 October 2023 06:49 GMT

قيادي في حماس يكشف عن رقم مفاجىء

10/9/2023 11:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال القيادي في حركة "حماس" في الخارج، علي بركة، إن ألفي مقاتل شاركوا في عملية "طوفان الأقصى"، وأضاف أن 40 ألف مقاتل يوجدون في قطاع غزة.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن "حماس" نشرت حتى الآن عددا صغيرا من قواتها. وقال (بركة) إن نحو 2000 مقاتل من حماس شاركوا في المعارك الأخيرة من أصل جيش قوامه 40 ألف جندي في قطاع غزة وحده".

وأضاف بركة أن قلة من القادة في قطاع غزة يعرفون متى بدأت العملية، وحتى أقرب حلفاء "حماس" لم يتم إبلاغهم بذلك مسبقا.

وبحسب القيادي في الحركة، فإن العملية جاءت نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية خلال العام الماضي، مثل زيارة الأماكن المقدسة في القدس وزيادة الضغط على الأسرى الفلسطينيين.

وأشار بركة إلى أن الحركة صدمت بحجم العملية، وأضاف "فوجئنا بهذا الانهيار الكبير.. هذا الجيش تحول إلى نمر من ورق". وكالات



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