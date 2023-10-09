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الأمم المتحدة تحذر من أن أي تشديد للحصار على غزة سيجعل الوضع أكثر مأساوية

10/9/2023 11:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما إن أي تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة سيجعل الوضع المأساوي في المنطقة "أسوأ بكثير جدا".

وأكدت أن ذلك سيزيد بالدرجة الأولى من معاناة النساء والأطفال.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن في وقت سابق عن حصار كامل على قطاع غزة ووصف مقاتلي "حماس" بـ"الحيوانات البشرية"، فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بدوره إنه أمر بقطع المياه على الفور.وكالات


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