الأمم المتحدة تحذر من أن أي تشديد للحصار على غزة سيجعل الوضع أكثر مأساوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما إن أي تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة سيجعل الوضع المأساوي في المنطقة "أسوأ بكثير جدا".
وأكدت أن ذلك سيزيد بالدرجة الأولى من معاناة النساء والأطفال.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن في وقت سابق عن حصار كامل على قطاع غزة ووصف مقاتلي "حماس" بـ"الحيوانات البشرية"، فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بدوره إنه أمر بقطع المياه على الفور.وكالات
MENAFN09102023000072011014ID1107216785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.