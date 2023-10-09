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نزوح 123 ألف فلسطيني في غزة

10/9/2023 11:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الأمم المتحدة، أمس، نزوح أكثر من 123 ألف فلسطيني في قطاع غزة، مع تصاعد أعمال القتال مع إسرائيل لليوم الثالث. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا))، في بيان، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة أدت إلى النزوح الداخلي، وتم تهجير ما يزيد على 17 ألفاً و500 عائلة، تضم أكثر من 123 ألفاً و538 شخصاً.

وأضاف البيان: ((يرجع ذلك في الغالب إلى الخوف والمخاوف المتعلقة بالحماية وتدمير منازلهم، وتم تفعيل ملاجئ الطوارئ المخصصة للأونروا في قطاع غزة لاستضافة النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم)).

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