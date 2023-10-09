استشهاد صحفيين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي غرب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد صحفيان وأصيب آخرون بجراح وصفت بالخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، بغارة جوية أثناء تغطيتهم لقصف إسرائيلي لعمارة تضم عدداً من المكاتب الصحفية غرب مدينة غزة.
وقالت مصادر طبية أن الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح استشهدا أثناء تغطيتهم إخلاء بناية حجي التي هدد الاحتلال بقصفها.
وأفاد شهود عيان بأنه أثناء تغطية الحدث وعلى بعد نحو 150 متر من مكان البناية التي كان من المقرر استهدافها، تمركز عدد من الصحفيين والمواطنين لمتابعة القصف والتقاط الصور، حيث تفاجأ الجميع بقصف طائرة الاحتلال للتجمع.
ونعى المكتب الإعلامي الحكومي، الزميلين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح، الذين ارتقيا شهداء جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة، متمنياً الشفاء العاجل والسلامة التامة للزميل هشام النواجحة الذي تواجد معهم والذي يتلقى العلاج حاليا.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، أن جريمة الاحتلال بحق الشهيدين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك.وكالات
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