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الدين على طاولة النقاش

10/9/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








سلامة الدرعاوي
لا يهم إذا كانت الحكومة قد أزاحت من حساباتها المالية دَين الضمان الاجتماعي الذي يتجاوز 7 مليارات دينار لتخفض النسبة العامة للدين الإجمالي إلى 87 % من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا مجرد إجراء محاسبي لا أكثر، ولا يعني شيئاً في عمليات الدفع والالتزام.
لأن الخزينة هي التي تدفع أقساط وفوائد الدين للمجموع الكلي للدين العام وهو أكثر من 39.6 مليار دينار أو ما نسبته 114 % من الناتج المحلي الإجمالي، والأمر لا يعدو كونه إجراءً حكوميًا بحتًا أمام المؤسسات الدولية للحصول على مساعدات مالية جديدة لتلبية نفقاتها المتزايدة. هنا يتطلب الأمر من الحكومة- وهي الآن بصدد إعداد مشروع قانون موازنة لعام 2024 - أن تترجم عمليات الإصلاح المالي إلى إصلاح حقيقي في هيكل الدين العام، وأن تبدأ العملية بإيقاف موجات النمو المتصاعدة في الدين العام وخدمته لفترة واضحة، ثم العودة إلى منحى الهبوط في حال تبنت الحكومة عملية إصلاح حقيقية للموازنة.
قد يكون الأمر مستحيلاً في ظل أسلوب الإدارة المتبع للاقتصاد الوطني، والذي يركز حاليًا على عمليات الإصلاح الضريبي الذي ما زال يعتقد أنه بالإمكان أن تلبي احتياجات الخزينة التمويلية المختلفة، وأن هناك مجالات واسعة لزيادة تحصيلاتها وإيراداتها وتوسيع قاعدة شمولها. قد يكون هذا الأمر صحيحًا من النظرة الأولى، فالإصلاح الضريبي يسير بشكل صحيح، ويحقق الهدف بالشكل المطلوب وبشهادة المؤسسات الدولية، ولا نبالغ إذا قلنا إن ما حدث بالضريبة في السنوات الثلاث الأخيرة كان هو الدافع الرئيسي لاستمرارية العمل مع الصندوق الذي أشاد بجهود الضريبة والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
لكن في المحصلة، ذهبت عوائد الإصلاح الضريبي أدراج الرياح، ولم تستثمر عوائدها المالية الإضافية - خارج تقديرات الموازنة - لمشاريع رأسمالية تدعم النمو الاقتصادي، بل ذهبت لتمويل نفقات جارية فقط. وهذا الأمر انتبهت إليه مؤخرًا المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مؤسسات التصنيف الائتماني مثل وكالة موديز التي أجرت مراجعة قبل أيام في الأردن، وأشارت بشكل واضح إلى مسألة الدين الإجمالي وخدمته، وأنها وصلت إلى مستويات عالية يتطلب من الجهاز الرسمي للدولة، وتحديدًا من فريقها الاقتصادي الوزاري، الانتباه لهذا النمو غير الآمن للدين الإجمالي. صحيح أن الحكومة قامت بالوفاء بكافة التزاماتها الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، ولم تتعثر أبدًا أمام الدائنين كما حدث مع بعض دول الجوار وخصوصًا في فترة جائحة كورونا، وهذا يُسجل للحكومة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، أبرزها أن مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، كانوا من أشد الداعمين للاقتصاد الأردني، وسمحوا له نتيجة لعوامل سياسية وأمنية وإضافةً لوجود برنامج عمل هيكلي مع صندوق النقد الدولي بالحصول على تمويل إضافي ساهم في تعزيز قدرة الخزينة على سداد التزاماتها.
ولا نبالغ إذا قلنا إن الإنجاز الذي تحقق في الضريبة أعطى بريق أمل أن الإصلاح ممكن أن يكون شاملًا في غالبية المجالات، وليس محصورًا بالضريبة فقط كما هو الحال الآن للأسف. الدين هو قضية محورية، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وعلى المعنيين أن ينتبهوا أن هذا يشكل تحديًا خطيرًا أمام استقرار الاقتصاد في المرحلة المقبلة في حال عدم التصدي له، وأن يكون هناك إستراتيجية واضحة لإدارة الدين تكون بإجماع من مؤسسات الدولة الدستورية، وتفهم من كافة المعنيين في كيفية تحديد سقف لنموه واستغلال القروض في عمليات الاستثمار الرأسمالي الحقيقي بدلا من تمويل النفقات التشغيلية.

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