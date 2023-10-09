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لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

10/9/2023 11:31:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لعله لا يوجد شعب في هذا العالم، محروم من وطنه وممزق في داخله وخارجه غير الشعب الفلسطيني.
يصف المفكر والكاتب والصحفي اليهودي الإسرائيلي المعروف ديفيد ليفي حال أو وضع هذا الشعب بقوله: ((إنه لا يوجد في العالم الكثير من المجموعات السكانية العاجزة مثل الفلسطينيين الذين يعيشون في بلادهم. لا يوجد أي أحد يدافع عن حياتهم وعن ممتلكاتهم وعن كرامتهم. حتى أنه لا يوجد أحد ينوي ذلك. هؤلاء الناس تُركوا لمصيرهم. ممتلكاتهم أيضاً مستباحة. مسموح إحراق بيوتهم وحقولهم وبالطبع إطلاق النار عليهم بدون أي رحمة وقتل الشيوخ والأطفال منهم. لا توجد أي قوة للحماية إلى جانبهم ولا شرطة ولا جيش ولا أي جهة. نشاطاتهم تعتبر إرهاباً ومصيرهم معلوم: ((ما التصفية أو الاعتقال)) (هارتس في 26/6/2023 وفي الغد في 27/6/2023). وكأنه يريد أن يقول: حرام على بلابلها الدوح: حلال لليهود من كل صوب.
حقاً إنها كارثة أو نكبة وأمام عيون العالم أجمع أن يفقد شعب بريء أرضه ووطنه، وأن يُشرّد فيه وفي الآفاق على يد لاجئين ومهاجرين بائسين في الأصل تسللوا إلى وطنه، قدموا من وراء البحار الأوروبية التي اضطهدتهم حتى الموت. حقاً إنه لا مثيل لكارثته أو لنكبته في العالم سوى كارثة أو نكبة الهنود الحمر في العصر السابق.
كان الهجوم الفلسطيني الاستثنائي الأخير الذي شنه فصيل فلسطيني على اسرائيل – حماس- هو محصلة ما ذكره السيد ديفيد ليفي. فلقد بلغ القلق الوجودي عند هذا الشعب الزبى، وكان لا بد من توكيد هذا الوجود، فكان هذا الهجوم.
لقد أذلت حماس كبرياء نتنياهو وابن غفير وسيمورتش وإسرائيل بهذا الهجوم المنسق المفاجئ وهزأت عسكرها وكسرت غطرستها ليس على يد دولة عظمى مدججة بالسلاح بل من تنظيم/ فصيل محاصر براً وبحراً وجواً حتى الموت، فكيف يكون مصير اسرائيل لو شمل الهجوم جميع الجهات والجبهات؟
ولكن إسرائيل لن تدع ذلك يمر، فهل استعدت حماس لذلك أم أنها اكتفت بالتوكل على الله دون القطران؟ إنها، أي إسرائيل، تخطط منذ الآن لرد دوي أو مزلزل للقطاع، كما يعبر عنه خطاب نتنياهو لإسرائيل. إنها تستدعي مئات الآلاف من جنود وضباط الاحتياط، وأميركا وأوروبا تعلنان الاستعداد مادياً ومعنوياً لتمكينها من إبادة الشعب الفلسطيني، على الأقل في قطاع غزة، فلا تقوم له قائمة، ويتأكد بقاء إسرائيل إلى الأبد، وينتهي قلقها الوجودي. وحتى الهند التي نقيم أحسن العلاقات معها انضمت إليهما في الوقوف مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني البريء، وكأنه امتداد لكراهيتها لمسلمي الهند ورفضها لهم.
البجاحة أو الوقاحة الغربية كما تمثلها تصريحات بايدن وماكرون وبقية العصابة الإسرائيلية في الغرب تتهرب من طرح السؤال الوارد في عنوان هذه المقالة، والا لكانت عرفت الجواب المعروف واستحت على حالها. لكنهم بين جبناء أو عملاء للصهيونية واسرائيل. كما لم تجرؤ كل من روسيا والصين على قول كلمة حق بهذه المناسبة كي تنالا رضا إسرائيل، وبالتالي العبور منه إلى أميركا عاجلاً أو آجلاً.
أما العرب الرسميون فقد وقفوا بذيل الصف حائرين، فمن جهة لا يجرأون على تأييد الهجوم، ومن أخرى لا يقدرون على شجبه خوفاً من شعوبهم المبتهجة به.
لقد قضوا الحقبة الأخيرة من قضية فلسطين منشغلين بأمرين: الأول الشجب والاستنكار والإدانة لتصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى، ولعدوانها اليومي على الفلسطينيين، وبمطالبتهم المجتمع الدولي الذي أنشأ إسرائيل وحماها بتكثيف الجهود والضغط على اسرائيل لتنفيذ حل الدولتين غير القابل للتنفيذ. والثاني: في الهرولة نحو التطبيع والاعتراف والتوقيع مع اسرائيل على اتفاقيات سلام ووئام ومحبة، ((والقرد يضرب فلسطين)).
للأسف فازت اسرائيل بروايتها التاريخية، وبخاصة في الغرب، أن فلسطين يهودية أصلاً وفصلاً مع أن اليهود غزوها في الماضي ومارسوا الهلوكوست ضد أهلها الكنعانيين في اريحا وبقية مدن ما يسمى الآن بالضفة الغربية، وان الفلسطينيين اليوم هم أحفاد الكنعانيين والفلسطينيين في أرض كنعان/ فلسطين، الذين تعرضوا بعدها لغزو اليونان والرومان والفتوحات العربية فاكتسبوا لغتهم وثقافتهم ودينهم منهم. رواية اسرائيل الناجحة في الغرب الآن أن الفلسطينيين مجرد عرب دخلوا للعمل في اسرائيل ويرفضون المغادرة، ويعتدون على إسرائيل، وينكرون هذا الجميل.
لا تريد اسرائيل ان تتعلم من التاريخ اليهودي الإسرائيلي نفسه، فقد سقطت دولتاها القديمتان وسيق اليهود إلى بابل إلى أن ارجعتهم فارس إليها وبنت لهم الهيكل الثاني. إنها تعتقد أن التاريخ لن يتكرر، ولذلك تتفنن في إبادة الفلسطينيين مع أنهم تضاعفوا عدة مرات منذ بداية النكبة، فعددهم في فلسطين يساوي أو يزيد عن عدد اليهود فيها. لو كانت اسرائيل تتعلم من التاريخ لقعدت للسلام والوئام والعدل مع الفلسطينيين في إطار دولة ديمقراطية واحدة لا يقتل فيها أحد أو يجرح، لأنه يهودي أو فلسطيني، فقد عاش الشعبان طويلاً في سلام ووئام في السابق ولم يمارس الفلسطينيون أي اضطهاد لليهود فيه، كما فعلت شعوب ودول أوروبا وأميركا التي خلقت المسألة اليهودية (Jewish Question)، وجعلوا الشعب الفلسطيني كبش الفداء لهم ولها بدلاً من أن يكفروا عن ذلك.
لو فكرت إسرائيل الحالية قليلاً لتواضعت وعاملت الفلسطينيين أحسن معاملة في العالم، وحتى ((لباست)) أقدامهم لعلهم يرضون عنها ويقبلون دولة ديموقراطية واحدة لهما.
وأخيراً فان تفسير حماس للهجوم بالرد على اعتداء اليهود على الأقصى يختزل جوهر القضية وكأنه موافقة على اغتصاب فلسطين واستيطانها وتشريد شعبها الذي يمثله قطاع غزة أقوى تمثيل. كانت العملية فرصة لإيقاظ العالم على جوهر القضية.
كان يجب عليها إعداد بيان موجز باللغة الإنجليزية والفرنسية، يشرح جوهر القضية بقوة، ويكسر عيون الغرب الذي ينكرها.

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