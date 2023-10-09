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طوفان الأقصى.. تغير لمعادلات اللعبة

10/9/2023 11:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








"أتمنى أن أفيق في الصبح، وأرى البحر قد ابتلع غزة".. مقولة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، المقبور، اسحق رابين.. بالمُقابل الكاتب الصهيوني في صحيفة معاريف الإسرائيلية، بن كسبيت، يقول: "تعرّضت إسرائيل لمُفاجأة استراتيجية بحجم حرب يوم (رمضان)، ولكن أكثر إذلالًا. الحديث يدور عن مُنظمة نعرّفها كإسرائيليين (..)، بدون سلاح جو، بدون مُدرّعات، بدون بُنى تحتية، مُحاصرة ومعزولة أمام آلة الاستخبارت الإسرائيلية الجبارة الأكثر تطورًا في العالم. وبعد كل ذلك، هي التي انتصرت. حماس أنزلت قوة عُظمى على الركبتين".
شتان ما بين هذين الاقتباسين، فالجواب على الأول هي عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها المُقاومة الفلسطينية، بقيادة حركة حماس، صباح يوم السابع من تشرين الأول، والتي دلت على فشل عسكري إسرائيلي واستخباراتي.. وهو ما أكده الكاتب الأميركي، توماس فريدمان، إذ انتقد "التعامل الساذج للاستخبارات الإسرائيلية. واعتبره أنه أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل".
أما الاقتباس الثاني، فالرد عليه هو قول رب العالمين: "قتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٍٍاللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ"، ويؤكد في الوقت نفسه هزيمة "النمر الورقي"، الذي أخاف الدول العربية لعقود طويلة، وتُعتبر ردًا على سياسة الاحتلال الاستفزازية، وميليشيات المُستوطنين المُتوحشة التي تُهيج المنطقة.
وسائل الإعلام المُختلفة، بالإضافة إلى مُحللين عسكريين ومُراقبين، قد أشبعوا تلك العملية تحليلًا وتمحيصًا وتدقيقًا.. لكن من المُهم جدًا، إثارة بعض الأسئلة هُنا أو هُناك.
بداية، لا يشك أحد، بأن المُقاومة الفلسطينية، أتقنت عناصر: المُفاجأة والتوقيت والسرية والخداع الاستراتيجي، إذ تُعتبر هذه هي المرة الأولى منذ "نكبة 48" التي يتم فيها نقل المعركة إلى داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تكبديها العدو لخسائر، بلغت حصيلتها حتى الآن 700 قتيل إسرائيلي، ونحو 2200 جريح، أي ما نسبته 87.5 بالمائة من قتلى حرب الأيام الستة (1967)، حيث خسر وقتها جيش الاحتلال 800 جندي.
ومن حق المُتابع أو القارئ، أن يتساءل "هل جيش الاحتلال بكُل هذه السذاجة؟"، خصوصًا أنه يمتلك ترسانة مُتطورة، عسكريًا وتكنولوجيًا، ناهيك عن اتقانه للعمل السري.. جميع الاحتمالات واردة، فقد يكون هُناك تساهلًا، أكان مُتعمدًا أم لا، إذ لا يُعقل جيش يمتلك كُل هذه التجهيزات الحديثة، ويبقى عاجزًا عن الرد لساعات طوال!.
لا أحد يشكك أيضًا، بصحة العقيدة والانتماء والولاء للمُقاومة الفلسطينية، إلا أنه هُناك حلقة مفقودة، تضع أكثر من إشارة استفهام،
فـ"طوفان الأقصى"، تُعتبر هزة أرضية عصفت بالصهاينة، وقد تُغير موازين القوى في الإقليم، بحيث تُصبح مُختلفة عما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول.
فها هي الولايات المُتحدة الأميركية تؤكد أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي تُعتبر الأكثر تطورًا، وبلغت تكلفتها 13 مليار دولار، ستصل شرق المتوسط خلال يومين، "دعمًا لإسرائيل".. هل ذلك يعني أن المنطقة بأكملها مُقبلة على تغيير شامل؟، فـ"فورد"، القادرة على حمل 75 طائرة عسكرية في آن واحد، وعديد طاقمها يبلغ 4460 جنديًا، ليس لتقديم دعم عادي للاحتلال!.
هُناك فوائد لـ"طوفان الأقصى"، تتمثل بإعادة رص الصفوف في الداخل الفلسطيني، فحتمًا هذه العملية ستكون دافعًا قويًا لأن تتوحد الفصائل الفلسطينية المُقاومة، أكثر من ذي قبل، وبالتالي تغير المُعادلة على الأرض، لما فيه خير للقضية الفلسطينية وأهلها.
إلى جانب أن تلك العملية ستُشكل حافزًا قويًا لعدة دول عربية، ومن ضمنها الأردن، للعمل على تغيير قواعد "اللعبة"، فالآن باستطاعتها استخدام ورقة ضغط جديدة تعود بالنفع عليها، وعدم حل القضية الفلسطينية على حساب أراضيها.. كما أن بعض الدول ستتراجع خطوات كبيرة إلى الوراء بشأن "التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي.
بالتأكيد، فإن المُقاومة تُثبت من جديد أن القضية الفلسطينية ليست "سهلة"، وأن قواعد ومُعادلات اللعبة ستتغير، إن لم تكن قد تغيرت بالفعل.. حتى المُفاوضات ستتغير، فما قبل 7 تشرين الأول، لن يكون مُشابهًا لما بعده، على كُل الأصعدة.
لا ننسى أن نترحم على الشهداء، والدعاء بالشفاء العاجل للمُصابين والجرحى، على الرغم من أن الفلسطينيين بشكل عام، والغزيين بشكل خاص، يعلمون بأن آلة البطش المُغتصبة، ستضرب بلا هوادة أو أي رحمة، المدنيين العُزل، وتعمل على تدمير البُنى تحتية، لسبب واحد فقط، هو حفظ ماء وجهها، الذي ذاق الذُل والهوان.. فجيش الاحتلال لم يذق طعم الهزيمة منذ حربي الكرامة العام 1968، ورمضان العام 1973.

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