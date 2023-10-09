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الأغوار.. هل يتكرر فيضان نهر الأردن؟

10/9/2023 11:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






بإجراءات توصف بـ"المتواضعة"، تستعد مناطق الشريط الحدودي بالأغوار الشمالية لمواجهة سناريوهات مختلفة، قد تنتج عن فيضان محتمل لنهر الأردن، كما حدث في سنوات سابقة، من الممكن أن يصل مداه لحدود اغراق مزارع مجاورة، وإلحاق خسائر فادحة.
هذا الواقع يبعث الخوف في نفوس مزارعين، تتسارع دقات قلوبهم مع اقتراب موسم الشتاء وبدء تساقط الأمطار، في حين يفاقم الحديث عن التغير المناخي المصاحب لظروف جوية غير معتادة هذه المخاوف، بعد أن أصبح إمكانية أن تشهد المنطقة أمطارا غزيرة وبأوقات غير متوقعة أمرا واردا.
المزارعون الذين تقع بساتينهم بالقرب من ضفاف النهر، يدركون أكثر مخاطر الفيضان، نتيجة ما عايشوه من تجارب قاسية في السابق، عندما أتت مياه النهر على كامل مزروعاتهم والحقت بهم الخسائر.
ويتساءل العديد من مزارعي المناطق الزورية المحاذية للنهر عن الخطط التى أعدتها سلطة وادي الأردن الجهة المعنية للحد من فيضان محتمل لنهر الأردن، مطالبين بضرورة الاسراع بوضع خطة طوارئ، قبل دخول موسم الأمطار لاسيما وان ما اعتمدته السلطة في هذا الخصوص حتى الآن ما يزال دون المطلوب ولا يتعدى حدود اجراءات متواضعة، على حد وصفهم.
ويستذكر المزارع محمد العلي ما حدث العام الماضي عندما دهمت مياه النهر عشرات المزارع، مؤكدا أن تساقط الأمطار الغزير أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وفيضانها عن مجرى النهر ووصولها الى المزروعات القريبة، ما كبد خسائر فادحة لأصحابها، بعد أن طمرت المياه عددا كبيرا من الأشجار والخضراوات من بينها أحواض مزارع الأسماك.
وقال المزارع محمد القويسم، إن ارتفاع منسوب المياه في النهر مع كل تساقط غزير للامطار مقابل غياب المصدات بات يشكل خطراً كبيراً على مزارعهم، نظراً لتكرار حوادث الفيضان، دون أن تجد الجهات المعنية حلولا جذرية باستثناء اجراءات متواضعة.
وأكد أن الاجراءات التى تدعو اليها السلطة من قبيل عمل مصدات ترابية غير مجدية وغير عملية.
وأشار إلى أن خسائر المزارعين في تزايد مستمر جراء الكوارث الطبيعية من جهة، والظروف الأخرى المتعلقة بالاختناقات التسويقية وارتفاع كلف الانتاج، ما ينذر بترك العديد من المزارعين العمل بهذا القطاع.
يقول المزارع علي الدبيس، إنه وفي كل عام بتنا نشهد مع تساقط الامطار ارتفاعا لمنسوب مياه النهر والذي يتبعه حدوث فيضان يغرق عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية المحاذية له، ويتسبب ايضا بإتلاف المعدات الزراعية، وهذا امر كاف لإيصال المزارعين لمرحلة الافلاس وخاصة صغار المزارعين.
وأوضح أن أي ظرف يتعرض له صغار المزارعين يضعهم في وضع صعب، ولا يعودون قادرين على النهوض وزراعة أرضهم مجددا.
وبين أن الفيضان وكما حدث في سنوات سابقة يلحق الضرر بكافة محتويات المزارع وليس فقط المزروعات.
المزارع خالد الرياحنة يشير إلى أن تدفق المياه حال فيضان النهر يأتي على الأراضي الزراعية، ويغرقها بالمياه ويعطب الأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها العملية الزراعية.
ويذهب الريحانه الى سيناريو متشائم قد يحدثه أي فيضان جديد للنهر، متوقعا أن يزيد حجم الأضرار مع استمرار ما اعتبره "تغاضي" عن خطر داهم.
يشار إلى أن نهر الأردن، يبلغ امتداده نحو 251 كلم، فيما يبلغ سهله حوالي 360 كيلو مترا مربعا، ويتشكل من التقاء ثلاثة روافد وهي بانياس القادم من سورية واللدان القادم من شمالي فلسطين والحاصباني القادم من لبنان، مشكلا نهر الأردن العلوي الذي يمر في بحيرة الحولة في فلسطين التاريخية، ثم يصب في بحيرة طبرية التي تكوّنت جراء حدوث الوادي المتصدع الكبير.
ورغم الاتصالات العديدة مع الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي لتبيان أي إجراءات قد تتخذها الزراعة تجاه خسائر محتملة، إلا أنه لم يجب على اتصالات "الغد".
في حين أكد مصدر من سلطة وادي الأردن، أن فيضان النهر الذي حدث في سنوات سابقه كان تنيجة نتيجة ما شهدته المنطقة من أمطار غزيرة غير مسبوقة.
وبين ان تساقط الامطار بغزارة يرفع منسوب المياه بالنهر ويتبعه فيضانها عن مجراه ووصولها الى المزروعات المجاورة.
واكد انه دائما ما يتم الطلب من المزراعين عدم زراعة الخضراوات بالقرب من ضفاف النهر تحسبا لاي ارتفاع بمنسوب المياه ومن ثم دهمها لهذه المزروعات وإتلافها بطبيعة الحال.
وفيما يخص الاجراءات الاحترازية المتبعة أوضح أنه يتم عمل مصدات لمنع وصول المياه الى الوحدات الزراعية على طول مجرى النهر.

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