Tuesday, 10 October 2023 06:48 GMT

الاتفاق يصحح الأخطاء

10/9/2023 11:28:49 PM
(MENAFN- Al Watan) عاود الاتفاق تدريباته خلال فترة التوقف الحالية، بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة 3 أيام، منحهم إياها المدرب الإنجليزي ستفن جيرارد، عقب الخسارة أمام الفتح 1 /2، الخميس الماضي، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وركز جيرارد على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال اللقاء الماضي، وخصوصا في الجانب الدفاعي، وبين للاعبيه أنه يجب العمل خلال فترة التوقف الحالية على زيادة المعدل اللياقي.

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