الاتفاق يصحح الأخطاء

(MENAFN
- Al Watan) عاود الاتفاق تدريباته خلال فترة التوقف الحالية، بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة 3 أيام، منحهم إياها المدرب الإنجليزي ستفن جيرارد، عقب الخسارة أمام الفتح 1 /2، الخميس الماضي، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وركز جيرارد على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال اللقاء الماضي، وخصوصا في الجانب الدفاعي، وبين للاعبيه أنه يجب العمل خلال فترة التوقف الحالية على زيادة المعدل اللياقي.
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