الطائرة الخضراء تواجه أوزبكستان

(MENAFN
- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة، اليوم، ثاني مبارياته في بطولة كأس التحدي الآسيوي، حينما يلاقي نظيره منتخب أوزبكستان، لحساب الجولة الثانية للبطولة المقامة حاليا في سيرلانكا، ويتطلع الأخضر إلى تعويض خسارته لمباراته أمام المضيف سيرلانكا صفر /3 في المواجهة الأولى للمنتخب في البطولة.
ويسعى مدرب المنتخب السعودي، المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو إلى منح فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين الواعدين الذين ضمتهم قائمته للبطولة.
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