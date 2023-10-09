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الطائرة الخضراء تواجه أوزبكستان

10/9/2023 11:28:49 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة، اليوم، ثاني مبارياته في بطولة كأس التحدي الآسيوي، حينما يلاقي نظيره منتخب أوزبكستان، لحساب الجولة الثانية للبطولة المقامة حاليا في سيرلانكا، ويتطلع الأخضر إلى تعويض خسارته لمباراته أمام المضيف سيرلانكا صفر /3 في المواجهة الأولى للمنتخب في البطولة.
ويسعى مدرب المنتخب السعودي، المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو إلى منح فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين الواعدين الذين ضمتهم قائمته للبطولة.

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