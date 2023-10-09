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الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطاب الترشح الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034 - جريدة الوطن السعودية

10/9/2023 11:28:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتعتزم المملكة في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ياسر بن حسن المسحل: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".
وأضاف المسحل أن المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحاد من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة مسابقات رياضية بارزة بتواجد مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة ومنها كرة القدم، رياضة المحرّكات، التنس، الفروسية، الرياضات الإلكترونية والجولف وغيرها من الالعاب الرياضية العالمية.
وسيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

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