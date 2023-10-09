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المحتوى الفكري والتنظير واختلاف التصورات

10/9/2023 11:25:34 PM
(MENAFN- Al Watan) إستكمالاً لحديثنا السابق حول المذاهب الفكرية الليبرالية إنموذجاً فقد شهدت العقود الأخيرة تناميًا ملحوظاً لتأثير التوجهات الليبرالية في دول العالم، حيث استطاع الاتجاه الليبرالي أن يفرض رؤيته الفكرية منذ تهاوي المنظومة الشيوعية في ثمانينيات القرن الماضي، وقد تبنى الترويج لهذه الفكرة بعض المفكرين في الغرب وبخاصة المفكر الأمريكي - الياباني الأصل – فوكوياما [Fukuyama]، والذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً الليبرالية الأمريكية ما يسميه [ الإنسان الأخير ] أو نهاية التاريخ أوأساس التطور الحضاري والإنساني، والحل الأمثل لمشكلات الإنسانية باعتبارها _ في عرفه - الشكل الذي ظل صامداً ومتماسكاً حتى نهاية القرن العشرين والذي يراه انتصاراً أبدياً للقيم الأمريكية.
وقد لاقت هذه الرؤية ردود فعل عريضة وواسعة على مستوى العالم إذ اعتبرت استعلاءً فكرياً وتهميشاً إقصائيًا لحضارات وثقافات عريقة، وقد روج دعاة الليبرالية في الغرب للفكرة الليبرالية من خلال المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، وهو ما أكد عليه المفكر عبد الله العروي، عندما قال بإن المنظومة الليبرالية لا تعمل بمفردها، بل توظف لمساعدتها منظمات ومذاهب وهيئات دولية و[شخصيات سياسية].
وعلى الرغم من التدويل العلني لليبرالية وعولمتها ، إلا أنها واجهت مقاومة في بعض أجزاء من العالم، ومن بينها العالم العربي والإسلامي، مما دفع دول الغرب الصناعي وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط السياسي - الثقافي الممنهج على بعض دول العالم العربي .
ولكن إذا ما نظرنا إلى الليبرالية في الخطاب العربي، فإننا لا نجدها تختلف عنها في نسختها الغربية من حيث التنظير، وإن اختلفت من حيث الممارسة والتطبيق.
فالليبرالية الغربية قامت على تسلسل مرحلي، إذ لا يمكن عزل مرحلة عن أخرى.
أما في العالم العربي، فقد اختزلت الليبرالية العربية المراحل التسلسلية لليبرالية الغربية حيث ينادي بعض الليبراليين العرب بالتطبيق الفوري للمفهوم الليبرالي الغربي دون تغيير، وكأنه وصفة يمكن من خلالها حل معضلات العالم العربي.
ولذلك سعت الليبرالية العربية إلى استنساخ الليبرالية الغربية وإحلالها في الواقع العربي، واكتفى الليبرالي العربي، بالتماهي مع النسخة الغربية تنظيراً.
ولوجود هذه الفروق الجوهرية بين الليبرالية في بيئتها الأصلية، ورجع صداها في العالم العربي، فقد شكك كثير من الباحثين في وجود ليبرالية عربية حقيقية ذات مشروع تأسيسي بنائي، خصوصا في الجانبين الفكري والسياسي.
إذ لا يوجد فكر ليبرالي عربي متكامل واضح كما يقول الدكتور أسامة الغزالي العضو المؤسس لجمعية النداء الجديد، لأنه يعتقد أن [هذا الفكر ، غير قادر على بلورة ذاته].
وإن كان الخطاب الليبرالي العربي اقتصر على ((التبشير بمدنية وثقافة حديثتين، هما مدنية أوروبا وثقافتها، ولذلك فقد عاش التيار الليبرالي العربي حالتين متغايرتين:
حالة الواقع الغربي بمده الحضاري.
وحالة الواقع العربي الانكماشي.
وقد وقف أنصار التيار الليبرالي العربي على الحالتين معاً خاصة ممن تداخلوا مع الغرب أثناء الاستعمار والحروب والبعثات ما أدخلهم في حالة إنبهار بمكتسبات حضارة الغرب ، متخذين جانب المخاصمة لكل ما لا يتفق مع هذه الحضارة ، جاعلين ذلك أساس مشروعهم النهضوي .
وإن كانت جاءت بدايات الفكر الليبرالي في العالم العربي مع ما يعرف بمحاولات الإصلاح المتلاحقة التي تبناها العالم العربي، والتي اقتبسها أو نقلها من المناهج والنظم الأوروبية، في محاولة للإستفادة من معطيات الحضارة الحديثة .
وتحديث الحياة وفق التقاليد الليبرالية الأوروبية.. وإحالة التراث العربي إلى قراءات نقدية مستمدة من أصول المنهجية العلمية الغريبة الحديثة.
فالتيار الليبرالي العربي بشكل عام يرى أن تفعيل المبادئ الليبرالية في المجتمعات سوف يقود إلى وعي حضاري جديد.. لذلك بنى الفكر الليبرالي العربي رؤيته على فرضيات أولية تعتبر الواقع العربي واقعًا متأخرًا عن مسارات العصر وأن الحل يكمن في تبني النموذج الأوروبي باعتباره يقوم على الحداثة وبرغم أن الصوت الليبرالي خفت في وقت سابق بسبب هيمنة الفكر القومي على الساحة السياسية والفكرية في العالم العربي والذي حمل رؤية مغايرة ومتحدية للطرح الليبرالي.. حيث بنى أطروحاته على التحرر من الاستعمار وبناء الواقع الوطني على أساس قومي مؤكدًا على مفهوم الوحدة القومية وحضور الشخصية العربية حضورًا تاريخيًا وارتبط مفهوم النهضة في ذهنه بالمشروع القومي.
إلا أن الليبرالية لم تختفِ من المشهد تمامًا بل ظلت مرتبطة بالتحولات والعولمة والحداثة الفكرية والثقافية وإخضاع التراث والقيم الأخلاقية للنقد المؤسس على العقلانية.
الا أن المفكر العربي أحيانًا يرسم صورة مغايرة للمذاهب الفكرية عن طريق التأويل فبحسب المفكر حسين معلوم فالليبراليون العرب أولوا أفكارًا غير ليبرالية تأويلًا ليبراليًا كما فعلوا بالمذهب الماركسي وبالمدرسة الوجودية وبالفكر القومي مثلًا.. فقد كان كل مذهب يؤكد فكرة الحرية صالحًا للتبني بغض النظر عن أصوله ومراميه الفلسفية، فقد كان المهم عندهم هو إثبات الحرية في أي لغة كانت ولو على خط التبعية وبالذات ممن يدعون بحيازة فهم حصري وأحادي للوعي الحضاري .
فالعولمة والليبرالية الجديدة وإن كانت غايتها النهائية اقتصادية إلا أنها منظومة متكاملة ومتشابكة يرتبط فيها الجانب الاقتصادي مع الجانب السياسي، ويرتبطان معًا مع الجوانب الاجتماعية والثقافية، وإن كان الهدف المعلن يتمثل في إيجاد رؤية حضارية موحدة للإنسانية إلا أن الهدف الحقيقي في جوانبه الأخرى هو تحقيق مصالح القوى المهيمنة.
ولذلك بنى الفكر العربي رؤيته للتطور على افتراضات تستند إلى أن الواقع العربي المتشكل في التراث يعتبر واقعاً متخلفاً وأن الحل يكمن في تبني أي نموذج فكري خارج التراث، ولذلك جرب القومية، والماركسية والوجودية، والشيوعية فكل مذهب أو فكرة خارج التراث صالحة للتجريب في عرف الفكر العربي بغض النظر عن أصولها الفلسفية.
ولذلك ذابت شخصية المفكر العربي، أو تماهت مع مختلف التيارات التي اتخذت جانب المخاصمة مع التراث.
[وهو اختلال ناشئ من تصور منهزم للتوجه الحضاري لأمة كاملة أتتها الهزيمة من قبل من يفترض أنهم قادة الفكر] لننظر فيما يقوله الدكتور زكي نجيب محفوظ: هذا التراث كله بالنسبة لعصرنا فقد مكانته فالوصول إلى ثقافة علمية تقنية وصناعية لن يكون بالرجوع إلى تراث قديم وإنما بالاتجاه إلى أوروبا وأمريكا.
أو ما يقوله الدكتور طه حسين: إن الطريقة الحضارية واحدة فذة وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا ولنكون لهم شركاء في الحضارة.
أو ما يقوله سلامة موسى: فلنولِ وجوهنا شطر أوروبا ونجعل فلسفتنا وفق فلسفتها ونؤلف عائلاتنا على غرار عائلاتهم.
أو الدكتور هشام شرابي: التراث الذي ينبغي دراسته والحفاظ عليه والحفاظ على إنجازاته هو التراث الذي صنعته الأجيال الثلاثة أو الأربعة الماضية.
فهل هذا هو الفهم الصحيح لمعنى الاستقلال الحضاري.
فإذا ما نظرنا مثلاً إلى الليبرالية العربية واتخاذ الغرب نموذجاً مثاليًا لفكرة التقدم وتحديث الحياة، وفق التقاليد الليبرالية الأوروبية والتبني الكامل للفكر الذي تمثل أوروبا نموذجه. واعتباره أسياسيات المشروع النهضوي العربي هذا يعني تأكيد الالتزام بالمضي في الخط الثقافي الاستعماري وهو وسيلة للتبعية بلا تحفظ.
وهنا يردنا سؤال عن العلاقة المنهجية بين الفكر الليبرالي العربي والفكر الليبرالي الغربي.
فالليبرالية الغربية مرت بسلسلة مرحلية طويلة ابتداء من العلمانية، فالليبرالية، فالديمقراطية، إذ لا يمكن عزل تلك المراحل عن بعض، في حين أن الفكر العربي اختزل تلك المراحل التسلسلية وتمثلها.
ولذلك شكك بعض المفكرين في وجود ليبرالية عربية حقيقية ذات مشروع تأسيسي بنائي خصوصًا في الجانب الفكري فبصفة عامة لا يوجد فكر ليبرالي عربي متكامل.
فالقضايا التي يكثر طرقها في أدبيات الليبرالي العربي سواء عبر قنوات الإعلام أو شبكات الإنترنت أو المؤتمرات والندوات والفعاليات الفكرية والثقافية أو الكتاب والمقالة والرواية كثيرة ومتنوعة ومن بينها الحرية، ولذلك اندفع التيار الليبرالي دون تدقيق أو روية أو نقد وتمحيص بين ما يتفق وديانة المجتمع وثقافته، وما يتعارض منها فأعطى للحرية مفهومًا خاصًا به.
وإن كانت الليبرالية شوهت مفهوم الحرية عندما اختزلته في المعنى المادي الفردي المتحرر من جميع القيود التي تفرضها الأديان أو القيم المشتركة أو الضرورة المجتمعية، وإنما يكون القيد الوحيد لها، هو عدم انتهاك حرية الآخرين.

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