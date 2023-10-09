Tuesday, 10 October 2023 06:48 GMT

ما أذيع عن ابن تيمية غير صحيح

10/9/2023 11:25:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أذاعت إحدى القنوات الفضائية تصريحاً لشخص استضافته تلك القناة، تضمن اتهاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، بأنه سبب التفجيرات والاغتيالات، وأنه يبيح لآحاد الناس أن يقيموا الحدود دون إذن ولي الأمر. ولما كان هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً، بل الصحيح نقيض هذه التهم الكاذبة الخطأ، رأيت أن أبين ذلك، فأقول:
أولاً: أسأل الله أن يهدي الذي قال هذا الكلام الخطأ، وأن يعتذر عما ظلم به ابن تيمية، بعد أن يقرأ ما سأكتبه من كلام ابن تيمية الذي سينقض به دعاواه واتهاماته. ولا ريب أن الرجوع إلى الحق خير له من التمادي في الباطل، وخير له من أن يجعل ابن تيمية خصماً له يوم القيامة.
ثانياً: ابن تيمية من أبعد الناس عن العنف والخروج على الحكام، فهو يقرر أن الجهاد وتطبيق الحدود لولي الأمر وبإذنه، وسأنقل نص كلامه في ذلك، مما سينقض هذا الكلام الذي تم نشره في تلك القناة.
وثالثاً: أحب أن أبين قاعدة مهمة، ليست لهذه المسألة فقط، بل هي لها ولغيرها، فهي قاعدة عامة ونافعة، وهي أن هناك طريقين للناس في تلقيهم العلم، بينها الله في كتابه في الآية السابعة من سورة آل عمران، وبينها رسوله، صلى الله عليه وسلم في سنته.
طريق يسلكه الراسخون في العلم، وطريق يسلكه الذين في قلوبهم زيغ، فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ويتركون المحكم.
رابعاَ: كلام ابن تيمية الواضح المحكم، كثير، وقد كرره في مؤلفاته، وهو ينص على ((أن الحدود لا تقام إلا بإذن ولي الأمر)) وهذا مما يبطل تلك الدعاوى الظالمة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قول ابن تيمية، رحمه الله، في كتابه منهاج السنة: ((الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور))، وهذا كلام واضح محكم كما يرى القارئ الكريم.
وقال أيضاً: ((أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة)). ولهذا روي: ((أن السلطان ظل الله في الأرض)) ويقال ((ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان)). والتجربة تبين ذلك.
وقال أيضاً: ((فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده: فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد)).
وقال في مجموع الفتاوى: ((إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء، أبراراً كانوا أم فجاراً)) هذا كلامه، ولا أدري هل رأى الذين يتهمون ابن تيمية تلك النقول، أم زاغت عنهم الأبصار؟!
وأقول: إذا كان هذا كلام ابن تيمية فكيف يصور أنه يدعو إلى التمرد على ولي الأمر، فضلاً عن دعوى التفجير والاغتيالات ورمي الدشوش ونحوها مما أذيع في القناة؟ إن هذه التهم الكاذبة الخطأ في الإعلام، مع أنه افتراء على ابن تيمية، ربما يكون حجة لأصحاب الأفكار الضالة، عندما تصل إليهم رسالة، يفهم منها أن العلماء الكبار سبقوكم لهذا المنهج الثوري؟ وهذا أمر خطر جداً.
فيالله العجب، ابن تيمية يقرر في مؤلفاته السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم الافتئات عليهم، وهؤلاء ينسبون له الاغتيالات والتفجيرات، هذا والله من الظلم.
وكما أن تأصيل كلام ابن تيمية، رحمه الله، في كتبه هو الدعوة للرفق والسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، فهو أيضاً منهجه العملي، فقد قال ابن فضل الله العمري في موقعة شقحب كما في كتابه ((مسالك الأبصار)): ((لما جاء السلطان إليها لاقاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعل يشجعه ويثبته، فلما رأى السلطان كثرة التتار، قال يا لخالد بن الوليد! فقال له شيخ الإسلام: لا تقل هذا، بل قل: يا الله! واستغث بالله ربك، ووحده وحده تنصر، وقل: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين! وما زال يطل تارة على الخليفة المستكفي بالله، وتارة على الملك الناصر بن قلاوون، ويهدئهما، ويربط جأشهما، حتى جاء نصر الله والفتح. وقال للسلطان: أنت منصور فاثبت! فقال له بعض الأمراء: قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقاً، لا تعليقاً! فكان كما قال)). فانظر أيها القارئ الكريم تجد هذا السلطان في زمن ابن تيمية ووقع في لفظ شركي، ومع هذا لم يكفره ابن تيمية ولم يخرج عليه، بل نصحه وصحح حاله واعتقاده، وشجعه وجاهد معه وتحت لوائه.
خامساً: العلم الشرعي ليس كلأ مباحاً يتكلم فيه من لا يحسنه، وإنما يتكلم فيه العلماء الذين رفع الله شأنهم، وأمر بسؤالهم، لأنهم يعرفون العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمتشابه والمحكم، وأنواع الدلالات، ووجه الاستدلال، وأما أن يهجم الإنسان على النصوص مباشرة وهو لا يعرف أصول الفقه ولم يتلق العلم عن العلماء الراسخين، فلا ريب أن عاقبة ذلك وخيمة.
فعلى سبيل المثال والتوضيح، فإن أهل العلم يعلمون أن قوله تعالى عن المشركين، ((واقتلوهم حيث ثقفتموهم)) أن ذلك لمن قاتلنا وليس لكل مشرك، وأن هذا إذا تم ليس لآحاد الناس، وإنما يكون بإذن ولي الأمر وتحت رايته، عملا بالأدلة الأخرى التي تبين ذلك وتوضحه، ومنها قوله تعالى ((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)).
بينما أهل الزيغ يتوهمون أن هذه الآية ((واقتلوهم حيث ثقفتموهم)) أنها خطاب لكل أحد بأن يقتل أي مشرك في طريقه، يقولون هذا هو نص الآية، ويفصلونها عن الآيات الأخرى التي توضحها، وهكذا يفعلون أيضاً مع نصوص العلماء، وسبب ذلك كما تقدم أنهم لا يعرفون منهج الاستدلال، فلا يجمعون النصوص، ولا يسيرون على قواعد الاستدلال التي ذكرها الفقهاء، وإذا كان هذا في سوء فهمهم لكلام الله تعالى، فسوء فهمهم لكلام العلماء من باب أولى.
والمأمول من أهل الاعلام وفقهم الله ألا ينشروا ما يسبب الفتن والضلال، والتشكيك بعلماء المسلمين، وقد قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ((إن ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء بالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها فإذا حاول أحد يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد)).

MENAFN09102023000089011017ID1107216762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث