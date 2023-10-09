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المرأة السعودية أكثر ثقافة من الرجل

10/9/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز استطلاعات الرأي السعودي قبل أيام أن النساء أكثر قراءة للكتب من الرجال، في هذه الأثناء قفزت في ذهني مجموعة من السيدات السعوديات القياديات والملهمات واللائي لهن دور بارز في الحراك الثقافي السعودي (الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة. الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة، إيمان المطيري نائبة وزير التجارة، هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، بسمة الميمان المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، غادة المطيري المدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو. الأميرة هيفاء المقرن المندوب الدائم للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو). لبنى العليان رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، الأميرة نورة بنت فيصل هي مؤسسة أسبوع الموضة السعودي، رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا العالمية).
في الحقيقة البعض منا إلى الآن يطنطن على مقولة أفضلية الرجل على المرأة، وما زالت دونية المرأة معششة في ذهنية بعض مجتمعاتنا العربية والخليجية.
ليس غريبا مثل هذه الإحصائيات عن ثقافة المرأة، التي تتفوق فيها عن الرجل حيث نشر تقرير جديد أن النساء أكثر مثابرة في قراءة الكتب من الرجال، وفقاً لما نشرته، صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية، عن دراسة أجرتها Audience Agency، أن البيانات المتعلقة بعادات القراءة لدى الناس أن الرجال يتخلون عن الكتاب قبل أن يصلوا إلى الصفحة 50، بينما تتجاوز النساء في كثير من الأحيان 100 صفحة.
ويعلق الكاتب محمد عبدالغني عن كتاب ((نشوء الرواية)) لمارت روبير، حيث يؤكد في الفصل الخاص بقارئ الرواية أن النساء شكلن منذ قرون بعيدة فئة القراء الأبرز والأكثر مساهمة في اقتناء الروايات وقراءتها، في وقت كان يقضي فيه الرجال سحابة نهارهم في المعامل والمزارع، وجزءاً من سويعات ليلهم في الحانات والأندية.
وتشير الدراسات إلى أن التراجع عن ممارسة القراءة يبدأ من السن 13-14 بين صفوف الذكور أكثر. في هذه السن يتوقف الذكور عن القراءة، باستثناء المتمرسين وعشاق القراءة منهم. لكن يبقى المرور الانتقالي إلى المراهقة يجعل عملية القراءة، وقراءة الروايات على الخصوص، تتوقف لدى المراهقين الذكور، بعكس الفتيات اللاتي يبقى ارتباطهن بالقراءة راسخاً ويزداد تطوراً على مدى حياتهن. وحين يبلغن 45 سنة، ويكون أطفالهن قد كبروا، يستطعن أن يصبحن من جديد قارئات نهمات، رغم أنهن لم يتوقّفن لحظة واحدة عن عشقهن للقراءة، والأدهى والأمر أن المجتمعات الذكورية سعت دوماً من إجل إيقاف النساء عن قراءة الروايات، ويعلق الأديب عبدالغني إن إحدى أطروحات رواية ((مدام بوفاري)) لغوستاف فلوبير، هي أن ((إيما بوفاري)) أصبحت ما هي عليه لأنها سُمح لها بقراءة الروايات. فطيلة زمن اعتبرت قراءة الروايات أمراً خطيراً على النساء. ولعل ما نشهده في معرض الكتاب من حضور قوي للمراة السعودية لهو شاهد حي على ما نقول.

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