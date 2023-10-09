المرأة السعودية أكثر ثقافة من الرجل

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مركز استطلاعات الرأي السعودي قبل أيام أن النساء أكثر قراءة للكتب من الرجال، في هذه الأثناء قفزت في ذهني مجموعة من السيدات السعوديات القياديات والملهمات واللائي لهن دور بارز في الحراك الثقافي السعودي (الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة. الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة، إيمان المطيري نائبة وزير التجارة، هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، بسمة الميمان المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، غادة المطيري المدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو. الأميرة هيفاء المقرن المندوب الدائم للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو). لبنى العليان رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، الأميرة نورة بنت فيصل هي مؤسسة أسبوع الموضة السعودي، رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا العالمية).
في الحقيقة البعض منا إلى الآن يطنطن على مقولة أفضلية الرجل على المرأة، وما زالت دونية المرأة معششة في ذهنية بعض مجتمعاتنا العربية والخليجية.
ليس غريبا مثل هذه الإحصائيات عن ثقافة المرأة، التي تتفوق فيها عن الرجل حيث نشر تقرير جديد أن النساء أكثر مثابرة في قراءة الكتب من الرجال، وفقاً لما نشرته، صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية، عن دراسة أجرتها Audience Agency، أن البيانات المتعلقة بعادات القراءة لدى الناس أن الرجال يتخلون عن الكتاب قبل أن يصلوا إلى الصفحة 50، بينما تتجاوز النساء في كثير من الأحيان 100 صفحة.
ويعلق الكاتب محمد عبدالغني عن كتاب ((نشوء الرواية)) لمارت روبير، حيث يؤكد في الفصل الخاص بقارئ الرواية أن النساء شكلن منذ قرون بعيدة فئة القراء الأبرز والأكثر مساهمة في اقتناء الروايات وقراءتها، في وقت كان يقضي فيه الرجال سحابة نهارهم في المعامل والمزارع، وجزءاً من سويعات ليلهم في الحانات والأندية.
وتشير الدراسات إلى أن التراجع عن ممارسة القراءة يبدأ من السن 13-14 بين صفوف الذكور أكثر. في هذه السن يتوقف الذكور عن القراءة، باستثناء المتمرسين وعشاق القراءة منهم. لكن يبقى المرور الانتقالي إلى المراهقة يجعل عملية القراءة، وقراءة الروايات على الخصوص، تتوقف لدى المراهقين الذكور، بعكس الفتيات اللاتي يبقى ارتباطهن بالقراءة راسخاً ويزداد تطوراً على مدى حياتهن. وحين يبلغن 45 سنة، ويكون أطفالهن قد كبروا، يستطعن أن يصبحن من جديد قارئات نهمات، رغم أنهن لم يتوقّفن لحظة واحدة عن عشقهن للقراءة، والأدهى والأمر أن المجتمعات الذكورية سعت دوماً من إجل إيقاف النساء عن قراءة الروايات، ويعلق الأديب عبدالغني إن إحدى أطروحات رواية ((مدام بوفاري)) لغوستاف فلوبير، هي أن ((إيما بوفاري)) أصبحت ما هي عليه لأنها سُمح لها بقراءة الروايات. فطيلة زمن اعتبرت قراءة الروايات أمراً خطيراً على النساء. ولعل ما نشهده في معرض الكتاب من حضور قوي للمراة السعودية لهو شاهد حي على ما نقول.
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