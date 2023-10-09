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3 ملايين مستفيد من تراضي الإلكترونية

10/9/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة العدل ارتفاع عدد المستفيدين من منصة تراضي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد منذ تدشينها، موضحة أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة عن بُعد بلغ أكثر من 1.5 مليون جلسة.
وأشارت الوزارة إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية gov، بهدف نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ لتصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا في تسوية النزاعات عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة. كما شهدت رحلة المستفيد من ((تراضي)) تحسنا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، بالإضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان استقرار النظام.

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