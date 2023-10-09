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حملة لمكافحة الحمى القلاعية

10/9/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع مركز ((وقاء)) بمنطقة القصيم الحملة الوطنية الثانية لمكافحة مرض الحمى القلاعية في المواشي، التي تستهدف تحصين أكثر من 400 ألف رأس من المواشي. وبدأت أعمال التحصين التي ستستمر لمدة شهرين، مطلع اليوم الأول من شهر أكتوبر، داعياً المركز جميع مربي الماشية لزيارة فرع مركز ((وقاء)) بالمنطقة للتنسيق بشأن تحصين مواشيهم ضد مرض الحمى القلاعية أو زيارة أقرب وحدة وقاء بمحافظات المنطقة. وتهدف الحملة إلى المكافحة والتوعية والإرشاد لمرتادي السوق ومربي الماشية، إضافة إلى الكشف على المواشي، والتأكد من سلامتها وخلوها من مرض الحمى القلاعية، وتقديم الخدمات الإرشادية البيطرية في مجال صحة وسلامة المواشي. يذكر أن مركز ((وقاء)) يعمل على تقييم درجة المخاطر للوضع الصحي الوبائي في المواشي، ووضع الضوابط والاشتراطات الفنية حسب المواصفات والمعايير الدولية، إذ يعمل في المركز كوادر بيطرية سعودية متخصصة في عدد من المجالات، منها التنظيمي والرقابي والتوعوي والإرشادي، بهدف رفع مستوى الوعي وحماية الثروة الحيوانية.

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