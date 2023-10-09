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مسلخ دواجن يحاصر أهالي العقيق

10/9/2023 11:25:33 PM

(MENAFN- Al Watan) تسبب مسلخ دواجن بوادي اللحيان في محافظة العقيق بالباحة في ضرر للأهالي الذين أكدوا أن المسلخ ينفث روائح كريهة وبقايا مياه آسنة وسامة، مطالبين بإغلاقه ونقله إلى موقع آخر حسب ما هو معمول به في تراخيص الدواجن والمسالخ.
أنظمة وتعليمات
أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد مفتاح الزهراني لـ((الوطن))، أن القضية محل الاهتمام، مشددا على أن المسلخ لديه تصريح سارٍ وتصريح من الالتزام البيئي سارٍ، مشيرا إلى إعداد تقارير دورية عن الأوضاع، وقال الزهراني إن المسلخ قديم والمباني حوله بنيت لاحقا، وذكر أنه سيبحث موضوع المسلخ مع العاملين بالفرع، موضحا أنه لا يقبل الخطأ في تفريغ مياه الدواجن في غير المكان المخصص لها، وسيتم إيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين، وحول مدى إمكانية نقل المسلخ ختم الزهراني بقوله: نعاني من قلة المواقع الاستثمارية، ومنطقة الباحة منطقة صغيرة بالإضافة إلى أن السكان متقاربين بشكل كبير وللأسف هناك قلة بمشاريع الدواجن في المنطقة، وهي من المشاريع التنموية رغم موقع المسلخ ونحن حريصين على تطبيق الأنظمة والتعليمات الموجودة.
تشوه بصري
قال محمد سعييّد أن المسلخ ينقل الدواجن الحية من خارج منطقة الباحة لمسافه تزيد عن 400 كيلو متر، فهل عجز أن يجد مكان لإنشاء مسلخ قريب من موقع الحظائر لتوفير تكاليف النقل، متسائلا: لماذا لا ينقل المسلخ على نفس الطريق الذي تأتي منه شاحنات نقل الدجاج الحي مسافة 50 و 70 كيلو مترا لتكون بعيدة عن السكان، مضيفا أن الشاحنات تتسبب في زحام داخل المدينة وتؤدي إلى التشوه البصري.
من جانبه، أشار سعيد الغامدي إلى أن المسلخ أساء للمجاورين بنفث الروائح الكريهة وفيضان مياه المجاري التي لا تستوعبها خزانات الحفظ (البيارات) وبالرغم من الشكاوى المتكررة لم يعد لنا صوت، وأكثر مرئيات الجهات الرقابية أنها بقايا أمطار بالرغم أنه لم تسقط أي أمطار منذ فترة.
وطالب عايض الغامدي بنقل المسلخ إلى مكان آمن وبعيد عن السكان، وأضاف أن المسلخ أغلق منذ ما يقرب العشرين عاما وأعيد فتحه خلال الأشهر الماضية، وأصبح الموقع لا يصلح لوجود كثافة سكانية فضلا عن مجاورته لأكبر حديقة في محافظ العقيق، بالإضافة إلى جامعة الباحة.

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