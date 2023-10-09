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270 مركبة تتعدى على مواقف المعاقين يوميا

10/9/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبط المرور السعودي 7542 مركبة مخالفة خلال الشهر الماضي قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة) بمعدل 270 مركبة مخالفة يوميا بجميع المناطق.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
900 ريال مخالفة
أكد المرور السعودي أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، وأشار إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية، وأكد أن الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها يعدّ مخالفة مرورية، وأضاف أن الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
3 آلاف دراجة مخالفة
أعلنت إدارة المرور السعودي أيضا ضبط 3169 دراجة آلية مخالفة خلال الشهر الماضي بمعدل 113 دراجة آلية في اليوم بجميع مناطق المملكة، وأوضح المرور أنه تم تحديد المخالفات التي يقوم بها سائقو الدراجات النارية في الشوارع والطرق العامة في المملكة، سواء عدم وجود التراخيص اللازمة أو السرعة، بالإضافة إلى مجموعة من التعليمات التي تتطلب غرامة مالية 150 حتى 300 ريال.
2000 ريال
بين المرور السعودي أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية يعد مخالفة مرورية، تفرض بشأنها غرامة مالية تصل في حدها الأقصى إلى 2000 ريال.

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