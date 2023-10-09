الذئاب تعاود الركض

الذئاب تعاود الركض
التاريخ
10/9/2023 11:25:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستأنف التعاون تدريباته اليوم، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة 4 أيام منحهم إياها المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي سيبدأ البرنامج الخاص بفترة التوقف الحالية، والذي سيعمل من خلاله على تعزيز إيجابيات الجولات الـ9 الماضية، التي قدم خلالها الذئاب مستويات لافتة وضعت الفريق في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلف الهلال بفارق نقطة واحدة.
MENAFN09102023000089011017ID1107216756
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.