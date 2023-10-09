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الذئاب تعاود الركض

10/9/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف التعاون تدريباته اليوم، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة 4 أيام منحهم إياها المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي سيبدأ البرنامج الخاص بفترة التوقف الحالية، والذي سيعمل من خلاله على تعزيز إيجابيات الجولات الـ9 الماضية، التي قدم خلالها الذئاب مستويات لافتة وضعت الفريق في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلف الهلال بفارق نقطة واحدة.

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