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المنحوس هل يعيد بريق أبها

10/9/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاوتت ردود فعل عشاق نادي أبها ما بين متفائل ومتشائم بعدما وقعت إدارة النادي عقدا مع المدرب التونسي يوسف المناعي، يتولى بموجبه قيادة زعيم الجنوب، خلفا للمدرب البولندي المقال تشيسلاف ميشنيفيتش، خصوصا وأن للمدرب تجارب غير جيدة مع أندية سعودية خلال المواسم الثلاثة الماضية، وأنه منذ إقالته من تدريب العدالة منتصف موسم 2023 لم يقد أي فريق وعاطل عن العمل.
إلمام بالدوري
عزا المتفائلون رد فعلهم إلى أن المدرب ملم بالدوري السعودي، إذ سبق له أن تولى تدريب عدة أندية سعودية منها: الهلال والاتفاق والقادسية والعدالة، إضافة إلى الأفريقي التونسي والأهلي الإماراتي والأهلي البحريني، وأنه قادر على التعامل بشكل جيد مع عناصر الفريق الحالية، والمواجهات المقبلة، إضافة إلى أن تجربة زعيم الجنوب مع المدربين التونسيين كانت ناجحة، خصوصا مع المدرب السابق عبدالرزاق الشابي، الذي قاد الفريق إلى الصعود إلى دوري الكبار للمرة الثالثة وأنهى موسم 2020 في المركز التاسع.
تجربتان فاشلتان
في المقابل أكد المتشائمون أن تجربتي المدرب السابقة مع القادسية والعدالة لم تكنا ناجحتين، وكان لوجوده على رأس الهرم التدريبي في الناديين دور كبير في هبوطهما إلى دوري الدرجة الأولى في موسمي 2021 و2023، خصوصا مع القادسية في موسم 2021، فيما أقيل منتصف موسم 2023 من تدريب العدالة بعدما ساءت نتائج الفريق وظل يصارع في مراكز الهبوط.
ويتخوف الأبهاويون من تكرار التجربة المرة للمناعي مع زعيم الجنوب.
يذكر أن المدرب التونسي كان أحد وأقوى الخيارات التدريبية للإدارة الأبهاوية خلال الصيف الماضي، قبل أن تشن جماهير النادي حملة على موقع التواصل الاجتماعي ((X))، للمطالبة بعدم التعاقد معه، وتم التعاقد مع البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش.
سؤال مهم
يبقى السؤال المهم هل ينجح المناعي في جعل الأبهاويين يندمون على عدم التعاقد معه منذ الصيف وقبل بداية الموسم، أم يستمر النحس الذي يطارده في الدوري السعودي، ويكون سببا في هبوط أبها إلى دوري الدرجة الأولى كما حدث للقادسية والعدالة؟
- المناعي كان خيارا أبهاويا خلال الصيف
- الجماهير الأبهاوية رفضت التعاقد مع المدرب صيفا
- المدرب التونسي خاض تجربتين انتهيتا بالهبوط في الدوري السعودي
- إلمام المدرب بالدوري السعودي يبث التفاؤل
- نجاحات الشابي مع أبها تعزز موقف مواطنه المناعي
- هبوط القادسية والعدالة خلف تشاؤم بعض الأبهاويين

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