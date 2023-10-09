جزائري خبير لإنقاذ الحزم

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن الحزم اقترب من التوقيع مع المدرب الجزائري، نور الدين بن زكري، ليقود حزم الصمود خلفا للمدرب البرتغالي فيليب غوفيا، الذي تنوي الإدارة إقالته بعد النتائج السيئة للفريق خلال الجولات الـ9 الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي فاضلت بين أكثر من مدرب أبرزهم بن زكري، ومدرب أبها السابق عبدالرزاق الشابي، ومدرب الاتحاد والوحدة والطائي السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا.
من جهة أخرى، أقالت إدارة النادي مدير الكرة زهير الروضان، بعد 20 عاما من شغله للمنصب.
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