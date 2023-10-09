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جزائري خبير لإنقاذ الحزم

10/9/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن الحزم اقترب من التوقيع مع المدرب الجزائري، نور الدين بن زكري، ليقود حزم الصمود خلفا للمدرب البرتغالي فيليب غوفيا، الذي تنوي الإدارة إقالته بعد النتائج السيئة للفريق خلال الجولات الـ9 الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي فاضلت بين أكثر من مدرب أبرزهم بن زكري، ومدرب أبها السابق عبدالرزاق الشابي، ومدرب الاتحاد والوحدة والطائي السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا.
من جهة أخرى، أقالت إدارة النادي مدير الكرة زهير الروضان، بعد 20 عاما من شغله للمنصب.

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