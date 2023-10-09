لاعبات الخبرة مصدر قوة

(MENAFN
- Al Watan) تنتظر الجماهير السعودية، بفارغ الصبر انطلاق منافسات الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الثانية، التي ستفتتح الجمعة المقبل.
وستتركز الأنظار على الأندية المرشحة للفوز باللقب، وتحديدا على اللاعبات اللاتي برزن بقوة في النسخة الأولى.
وستكون الأنظار على لاعبة الوسط الفرنسية لينا بوساحة، التي كانت من الأسماء البارزة، والتي أسهمت في تتويج النصر بلقب الموسم الماضي، فيما سيعتمد وصيف الموسم الماضي، الهلال، في الموسم الجديد على المهاجمة العراقية شوخان صالحي، التي كانت من نجمات الموسم الماضي.
وصراع لاعبات الخبرة بالملاعب السعودية لن يقف عند ثنائي النصر والهلال بوساحة وشوخان، حيث ستتوجه الأنظار نحو لاعبة الأهلي المهاجمة المغربية ابتسام جرايدي.
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