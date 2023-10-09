Tuesday, 10 October 2023 06:47 GMT

لاعبات الخبرة مصدر قوة

10/9/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتظر الجماهير السعودية، بفارغ الصبر انطلاق منافسات الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الثانية، التي ستفتتح الجمعة المقبل.
وستتركز الأنظار على الأندية المرشحة للفوز باللقب، وتحديدا على اللاعبات اللاتي برزن بقوة في النسخة الأولى.
وستكون الأنظار على لاعبة الوسط الفرنسية لينا بوساحة، التي كانت من الأسماء البارزة، والتي أسهمت في تتويج النصر بلقب الموسم الماضي، فيما سيعتمد وصيف الموسم الماضي، الهلال، في الموسم الجديد على المهاجمة العراقية شوخان صالحي، التي كانت من نجمات الموسم الماضي.
وصراع لاعبات الخبرة بالملاعب السعودية لن يقف عند ثنائي النصر والهلال بوساحة وشوخان، حيث ستتوجه الأنظار نحو لاعبة الأهلي المهاجمة المغربية ابتسام جرايدي.

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