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الحلم يقترب

10/9/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بات ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 أمرا واقعا، فبعد أن أعلن، الأربعاء الماضي، عن نية المملكة في الترشح لاستضافة المونديال، بعث الاتحاد السعودي لكرة القدم، خطاب الترشح للاستضافة إلى لاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)).
وحظي إعلان الاتحاد السعودي، عن نية الترشح بتأييد أكثر من 70 اتحادا من مختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.
وتتمتع المملكة بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها كرة القدم، ورياضة المحركات، والتنس، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، والجولف.
الخطوة الثانية
قال رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، ((كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة 2034 من المونديال، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة لواقع)).
وأضاف عضو مجلس الاتحاد الدولي، أن المملكة تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة على تنظيم البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
تقييم وقياس
وضع الاتحاد الدولي شروطًا عدة يجب توافرها في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم، إذ جرى التعديل على بعضها بداية من النسخة المقبلة التي ستقام في 3 دول بأمريكا الشمالية، نظرًا لزيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا.
ولتحري الشفافية والموضوعية في الملفات المقدمة، أنشأ ((FIFA)) فريق عمل التقييم الذي يقوم بعملية قياس وتصنيف كل من البنية التحتية والجوانب التجارية لكل ملف. حيث يجب أن يكون تقييم الطلبات دقيقًا وغير متحيز قدر الإمكان.
وتمثل البنية التحتية أهم بنود ملفات التنظيم وتشمل عناصر عدة هي الملاعب والمنشآت الخاصة بالفرق والحكام وأماكن الإقامة والتنقلات بما فيها المطارات، وتجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة.
أما النواحي التجارية فتشمل المصاريف المحتملة لإقامة البطولة، والعوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، والعوائد المتوقعة من البث التلفزيوني والحقوق التسويقية.
14 ملعبا
شملت اشتراطات الملاعب أن يتوافر ما لا يقل عن 14 ملعباً، ولا يزيد على 20، على أن يتسع ملعب مباراة الافتتاح وملعب المباراة النهائية لـ80 ألف متفرج على الأقل، بينما يتسع ملعبا مباراتي نصف النهائي لـ60 ألف متفرج على الأقل، ويجب أن تتسع بقية الملاعب لـ40 ألف متفرج على الأقل.
وتشمل اشتراطات المنشآت الخاصة بالفرق والحكام 48 مقراً للتدريبات ومثلها لإقامة الفرق (مع توافر 72 مقترحاً في كل منها)، وما لا يقل عن موقعين للتدريبات ومثلهما للإقامة مرتبطة بكل ملعب من ملاعب البطولة، ومقراً لإقامة الحكام ومقراً لتدريباتهم، مع توافر اقتراحين على الأقل لكل منهما.
دعم حكومي
جدد ((FIFA)) اشتراطه بتوافر الدعم الحكومي الكامل للملف المتقدم للاستضافة، بحيث يغطي، على سبيل المثال، إصدار الحكومة الضمانات وتوفير الدعم الإداري.
ويشمل الدعم الحكومي كل ما له علاقة بالتأشيرات والتصاريح وتسجيل الوصول، وتصاريح العمل وقانون العمل، والإعفاءات الضريبية والعملات الأجنبية، والسلامة والأمن، والحماية والاستغلال، والحقوق التجارية.
- 4 أكتوبر المملكة أبدت رغبتها في استضافة المونديال
- 9 أكتوبر الاتحاد السعودي يبعث بخطاب الترشح إلى FIFA
- الترشح للاستضافة مقتصر على الاتحادات الوطنية لآسيا وأوقيانوسيا
- توفر من 14 - 20 ملعبا أبرز شروط الترشح
- يجب أن يكون سعة ملعبي الافتتاح والنهائي 80 ألف مقعدا
- 60 ألف متفرج السعة الجماهيرية لملعبي نصف النهائي
- 40 ألف مقعد سعة بقية الملاعب الأخرى المخصصة للاستضافة
- 48 مقراً للتدريبات ومثلها لإقامة الفرق مع توفر 72 مقترحا لكل منهما

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