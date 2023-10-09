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جهوريون: خفض المساعدات لأوكرانيا وتعزيزها لتايوان

10/9/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثل الصين تهديدا أكبر للولايات المتحدة من روسيا، وهذا ما يتفق عليه غالبية الجمهوريين، وقد صوت الجمهوري الجورجي النائب مايك كولينز، ضد تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأنه يدعو إلى بذل مزيد من الجهد لتسليح تايوان، الجزيرة التي ترغب بالحكم الذاتي والمعرضة لخطر العدوان العسكري من بكين.
وبالنسبة لكولينز وغيره من المشرعين الجمهوريين، فإن تايوان وأوكرانيا متنافستان فعليًا على مجموعة محدودة من المساعدات العسكرية الأمريكية. بينما ترى تايوان أن مصيرها مرتبط بشكل وثيق بمصير أوكرانيا في الوقت الذي تناضل فيه لصد الغزو الروسي. وقال دبلوماسي تايوان في الولايات المتحدة، هسياو بي خيم،: ((إن نجاح أوكرانيا هو نجاح لتايوان)).
القدرة السياسية
وذكر بعض المشرعين أن الصين تراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها القدرة السياسية على دعم حليف في حرب طويلة ومكلفة. كما أدت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى قيام شركات تصنيع الأسلحة بزيادة الإنتاج - وهو الأمر الذي يمكن أن يفيد تايوان في صراعها مع الصين.
ومع ذلك، كانت تايوان حريصة على عدم التدخل في الجدل الأمريكي حول استمرار التمويل لأوكرانيا، الذي أصبح قضية سياسية مثيرة للانقسام بعد أن حظي في البداية بدعم قوي من الحزبين.
وردا على سؤال حول قيام الكونجرس بإزالة تمويل أوكرانيا من إجراء الإنفاق المؤقت الذي حال دون إغلاق الحكومة الأمريكية في الأول من أكتوبر، رد المكتب الدبلوماسي التايواني بحذر.
وقال مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في بيان: ((تايوان ممتنة للحصول على دعم قوي من الحزبين من الولايات المتحدة، وسنواصل العمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان)).
وقالت بوني جلاسر، المديرة التنفيذية لبرنامج المحيطين الهندي والهادئ في صندوق مارشال الألماني: إن رفض الكونجرس إدراج المساعدات يدق ((أجراس الإنذار)) في تايوان.
وأشارت إلى أن الحكومة التايوانية ((زعمت أن انتصار أوكرانيا يمثل أهمية وجودية بالنسبة لتايوان)).
قضية معقدة
وتايوان هي القضية الشائكة في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين. وتطالب بكين بالسيادة على الجزيرة، التي تقع على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا) قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبر الرئيسي، وتتعهد بالاستيلاء عليها، بالقوة إذا لزم الأمر، لتحقيق إعادة التوحيد الوطني. بينما تريد الولايات المتحدة حلاً سلميًا ولديها اتفاقية أمنية مع الجزيرة، تزودها بالمعدات والتقنيات العسكرية لمنع أي استيلاء قسري من قبل بكين.
وأثارت الإجراءات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة المخاوف بشأن الهجمات المسلحة. وقال الرئيس جو بايدن إنه سيرسل قوات للدفاع عن تايوان في حالة الحرب، في حين طالب الرئيس الصيني شي جين بينج الولايات المتحدة باحترام ((سيادة بلاده وسلامتها الإقليمية)).
تسليم الأسلحة
وسافر كولينز إلى تايوان في أول رحلة خارجية له كعضو في الكونجرس. وعندما عاد، دعا إلى تسليم الأسلحة إلى الجزيرة في الوقت المناسب، بخاصة وأن ما قيمته 19 مليار دولار من الأسلحة المباعة لتايوان قد تأخرت.
وقال كولين: ((هذه التأخيرات ترجع في المقام الأول إلى تراكم التصنيع في الولايات المتحدة وإدارة بايدن المشتتة مع تفضيل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا على تايوان)). وأضاف: ((يجب أن نكون جديين بشأن تقديم الدعم لحليفتنا تايوان، لأنه في نهاية المطاف عندما يتعلق الأمر بمواجهة الصين، فإن مصالحنا تتوافق)).
ويختلف برادلي بومان، كبير مديري مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مع هذا المنطق.
زرع الشكوك
وقال النائب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس قاد في أبريل الماضي وفداً من الكونجرس إلى تايوان كرئيس للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن الدعم للجزيرة لم يتضاءل في الكونجرس.
وأضاف: ((طوال المحادثات حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا، لم أسمع شخصاً واحداً ينتقد تايوان)).
وإنه من غير المرجح أن تتجاهل القيادة الصينية الدعم الأمريكي لتايوان، حتى عندما يتراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وحذر قائلا: من المرجح أن يستغل أي فشل في تمويل أوكرانيا في حملة تضليل لزرع الشكوك بين الشعب التايواني حول التزام الولايات المتحدة للدفاع عنهم.
المساعدات الأمريكية:
انقسمت الأحزاب في استمرار دعم أوكرانيا
يقف الحزب الجمهوري مع دعم تايوان بدلا من أوكرانيا
تدعم تايوان المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
رفض الكونجرس إدراج المساعدات يدق أجراس الإنذار في تايوان

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