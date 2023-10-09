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إسرائيل تقاتل بقذارة.. حصار واستهداف للأطقم الطبية

10/9/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يمارس الاحتلال الإسرائيلي للانتقام من حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته في نهاية الأسبوع، أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان ضاربا بالقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط وبمساندة من الدول الغربية، حيث أعلنت إسرائيل الحرب رسميًا وأعطت الضوء الأخضر لـ))خطوات عسكرية كبيرة)) وأمر الجيش الإسرائيلي بفرض حصار كامل على قطاع غزة وأوقف دخول الغذاء والوقود والإمدادات إلى سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وتشير هذه التحركات، إلى تحول إسرائيل بشكل متزايد إلى الهجوم ضد حماس، مما يهدد بدمار أكبر في قطاع غزة الفقير المكتظ بالسكان.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي التحرك العاجل، لأن الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف.
معارك ضارية
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه سيطر إلى حد كبير على بلداته الجنوبية حيث كان يقاتل مسلحي حماس، الأمر الذي أدى إلى اندلاع معارك ضارية في شوارعها للمرة الأولى منذ عقود من الزمن.
وتم نشر الدبابات والطائرات من دون طيار لحراسة الثغرات في السياج الحدودي لمنع التوغلات الجديدة. وتم إجلاء آلاف الإسرائيليين من أكثر من اثنتي عشرة بلدة بالقرب من غزة، واستدعى الجيش 300 ألف جندي احتياطي -وهي تعبئة ضخمة في وقت قصير.

ودمرت الغارات جزءا كبيرا من بلدة بيت حانون في غزة، والتي قالت إسرائيل إن حماس تستخدمها كنقطة انطلاق.
ويظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ستشن هجومًا بريًا على المنطقة الساحلية الصغيرة على البحر الأبيض المتوسط، وهي خطوة أدت في الماضي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتدمير ((القدرات العسكرية والحكومية)) للحركة المسلحة.

ضحايا الحرب
ومع قيام إسرائيل بقصف أكثر من 1000 هدف في غزة، واصل المسلحون الفلسطينيون إطلاق وابل من الصواريخ، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب.
ودفع المدنيون بالفعل ثمنا باهظا. مع ارتفاع أعداد القتلى المستمر وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 493 شخصا، من بينهم 78 طفلا و41 امرأة، قتلوا في القطاع. وأصيب الآلاف من الجانبين.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي التحرك العاجل، للجم عدوان الاحتلال المتصاعد على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.
وأكدت الوزيرة في بيان، أن الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف، وقتل وإصابة الطواقم، مؤكدة أن ذلك خرق كبير وواضح لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وأشارت وزارة الصحة إلى استشهاد خمسة من كوادرها، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وسيارات الإسعاف، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

تدمير المنازل
وقال الأدميرال الإسرائيلي دانييل هاغاري للصحفيين، إن القصف الإسرائيلي ينتقل من منطقة إلى أخرى لتدمير المنازل والمباني التي تقول إسرائيل، إن حماس تستخدمها.
وأضاف أن إسرائيل تخطط لضرب آلاف الأهداف. وقال إن ((المئات)) من نشطاء حماس دفنوا تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل خلال الـ48 ساعة الماضية. ولم يتسن التأكد من ادعاءاته بشأن الأعداد – ووصفه للقتلى بأنهم من حماس.
وقال طلعت برهوم، الطبيب في مستشفى النجار المحلي، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 19 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

انتهاكات الاحتلال في غزة:
أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة
أوقف دخول الغذاء والوقود والإمدادات إلى سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف.

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