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2026 نهاية قرود البابون في المدن

10/9/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بين الرئيس التنفيذي لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان لـ((الوطن))، أن معالجة تزايد أعداد قرود البابون تتم على 3 مراحل، حيث تعالج المرحلة الأولى التي بدأت في مايو 2023 وتنتهي في أكتوبر 2024 المعالجة في المدن الرئيسية والقرى والمناطق الزراعية وبعض البؤر على الطرق السريعة، بينما تكمل المرحلة الثانية التي تنتهي في نوفمبر 2025 ما تبقى من البؤر في القرى والمناطق الزراعية، وفي المرحلة الثالثة التي تمتد إلى ديسمبر 2026 سيتابع المركز المواقع التي تمت معالجتها.
معالجة الأسباب
أكد قربان المركز أن برنامج استدامة الحلول سيمتد إلى عام 2030 ويحرص المركز من خلاله على استمرار برامج التوعية والرقابة المستمرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستمرار معالجة الأسباب التي أدت إلى نشوء المشكلة.
وأشار إلى أن الخطط المرحلية التي تعالج هذه الإشكالية التي يزيد عمرها على 40 عاماً، من المرتقب أن يلمس المجتمع أثرها في 2024، بينما من المقرر أن تنتهي في عام 2026 مشكلة انتشار ((البابون)) داخل المدن والتجمعات الحضرية، وسيكون عام 2030 مرحلة الاستدامة للتأكد من عدم وجود أي مسببات لوجود البابون.
أفضل الممارسات
يأتي ذلك في إطار دراسة أعدها المركز في وقت سابق، شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والمختصين، التي تضمنت وقوفاً ميدانياً لمناطق انتشار البابون، والتي انتهت إلى رصد 40 ألفا من قرود البابون، في حين جرى معالجة 10 آلاف منها وفق تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعمل المركز على معالجة هذه الإشكالية استشعاراً من الآثار السلبية على انتشار ((البابون)) وتناميها، التي تلقي بظلالها بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والتأثير على اقتصاديات المزارعين، فضلا عن الأضرار بعملية التوازان البيئي.
توزان بيئي
الدراسة، امتدت إلى أماكن وجود البابون في المناطق البرية، لكن الدراسة لم ترصد أي مهددات من وجود البابون في البرية، إذ تبين أن وجودها يأتي بشكل فطري وصحي، بل إن وجودها في ((البرية)) يشكل عاملاً مهماً في التوزان البيئي، بخلاف وجودها في المناطق المدنية والحضرية وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وصحية وبيئة مهدده، وهي الآثار التي يكون أفراد المجتمع أحيانا سببا في تناميها بسبب إطعامها، حيث بينت الدراسة حينها أن من الأسباب التي تستقطب قرود البابون هو توفر الإطعام، سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل الأفراد أو من خلال حاويات المخلفات، ولمعالجة ذلك جرى سن تشريع يعاقب من يطعم البابون بغرامة مالية قدرها 500 ريال، إلى جانب ذلك تم التنسيق مع الأمانات والبلديات على أن تتولى إحكام الحاويات والمكبات حتى لا تكون عنصر جذب.
أضرار لقرود البانون
ـ تكوين صورة ذهنية مشوهة للسياحة.
ـ تأثيرات على السلامة العامة.
ـ الإخلال بالتوازن البيئي.
ـ الأضرار بالمحاصيل الزراعية.

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