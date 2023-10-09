5.16 مليارات ريال قيمة قروض التمويل المتعثرة

(MENAFN
- Al Watan) بلغت قيمة القروض المتعثرة بقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي 5.16 مليارات ريال وذلك بعد تعثر 6.4% من قيمة المحفظة التمويلية بشركات التمويل، التي بلغت خلال النصف الأول 80.7 مليار ريال.
وأظهرت قراءة لـ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي نموا سريعا بقيمة المحفظة التمويلية بقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، حيث ارتفعت قيمة المحفظة التمويلة خلال عامين 31% مرتفعة من 61.6 مليار ريال في النصف الأول 2021 لتصل إلى 80.7 مليار ريال في النصف الأول من 2023 وبنمو سنوي بلغ 11.2%، قبل أن ترتفع إلى 72.6 مليار ريال في النصف الأول 2022 وبنمو سنوي بلغ 17.9%. انخفاض صافي الدخل
وسجل صافي الدخل انخفاضا سنويا كبيرا مقارنة بالنمو الإيجابي خلال العام الماضي حيث انخفض بنسبة 36% من 1.153 مليون ريال في النصف الأول 2022 إلى 739 مليون ريال في النصف الأول 2023، بعد أن شهد في العام الماضي نموا بنسبة 6%، وذلك بعد ارتفاعه من 1.088 مليون ريال في النصف الأول 2021 إلى 1.153 مليون ريال في النصف الأول 2022. العوائد المالية
وتظهر البيانات أن النصف الأول من العام الحالي سجل عوائد أقل من المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي حيث سجل العائد على الأصول نموا بنسبة 1.2% مقارنة بنسبة 2.1% خلال العام الماضي، كما سجل العائد على حقوق الملكية نموا بنسبة 3.2% مقارنة بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، أما العائد على رأس المال فسجل هو الآخر نموا أقل بتسجيله 4.8% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنسبة 7.7% خلال ذات الفترة من العام الماضي. فئات التمويل
وتعادلت قيمة تمويل العقارات السكنية مع تمويل المركبات حيث بلغت نسبة كل منهما 25% من المحفظة التمويلية، في حين سجل التمويل الشخصي أعلى نسبة من المحفظة التمويلية وبنسبة 27%، أما تمويل العقار التجاري، فبلغت نسبته 5% وتمويل المعدات 2%، والتمويلات الأخرى بلغت نسبتها 11% من إجمالي المحفظة التمويلية.
نسبة القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية= 6.4%
المحفظة التمويلية ((بالمليار ريال)):
النصف الأول 2021= 61.6
النصف الأول 2022= 72.6= 17.9%
النصف الأول 2023= 80.7= 11.2%
صافي الدخل ((بالمليون ريال)):
النصف الأول 2021= 1.088
النصف الأول 2022= 1.153= 6%
النصف الأول 2023= 739= - 36%
مؤشر العائد:
العائد على الأصول=
النصف الأول 2022= 2.1%
النصف الأول 2023= 1.2%
العائد على حقوق الملكية=
النصف الأول 2022= 5.3%
النصف الأول 2023= 3.2%
العائد على رأس المال=
النصف الأول 2022= 7.7%
النصف الأول 2023= 4.8%
تصنيف المحفظة التمويلية:
التمويل العقاري السكني= 28%
التمويل العقاري التجاري= 5%
تمويل المركبات= 25%
تمويل بطاقات الائتمان= 1%
التمويل الشخصي= 27%
معدات= 2%
أخرى= 11%
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