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5.16 مليارات ريال قيمة قروض التمويل المتعثرة

10/9/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة القروض المتعثرة بقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي 5.16 مليارات ريال وذلك بعد تعثر 6.4% من قيمة المحفظة التمويلية بشركات التمويل، التي بلغت خلال النصف الأول 80.7 مليار ريال.
وأظهرت قراءة لـ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي نموا سريعا بقيمة المحفظة التمويلية بقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، حيث ارتفعت قيمة المحفظة التمويلة خلال عامين 31% مرتفعة من 61.6 مليار ريال في النصف الأول 2021 لتصل إلى 80.7 مليار ريال في النصف الأول من 2023 وبنمو سنوي بلغ 11.2%، قبل أن ترتفع إلى 72.6 مليار ريال في النصف الأول 2022 وبنمو سنوي بلغ 17.9%.
انخفاض صافي الدخل
وسجل صافي الدخل انخفاضا سنويا كبيرا مقارنة بالنمو الإيجابي خلال العام الماضي حيث انخفض بنسبة 36% من 1.153 مليون ريال في النصف الأول 2022 إلى 739 مليون ريال في النصف الأول 2023، بعد أن شهد في العام الماضي نموا بنسبة 6%، وذلك بعد ارتفاعه من 1.088 مليون ريال في النصف الأول 2021 إلى 1.153 مليون ريال في النصف الأول 2022.
العوائد المالية
وتظهر البيانات أن النصف الأول من العام الحالي سجل عوائد أقل من المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي حيث سجل العائد على الأصول نموا بنسبة 1.2% مقارنة بنسبة 2.1% خلال العام الماضي، كما سجل العائد على حقوق الملكية نموا بنسبة 3.2% مقارنة بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، أما العائد على رأس المال فسجل هو الآخر نموا أقل بتسجيله 4.8% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنسبة 7.7% خلال ذات الفترة من العام الماضي.
فئات التمويل
وتعادلت قيمة تمويل العقارات السكنية مع تمويل المركبات حيث بلغت نسبة كل منهما 25% من المحفظة التمويلية، في حين سجل التمويل الشخصي أعلى نسبة من المحفظة التمويلية وبنسبة 27%، أما تمويل العقار التجاري، فبلغت نسبته 5% وتمويل المعدات 2%، والتمويلات الأخرى بلغت نسبتها 11% من إجمالي المحفظة التمويلية.
نسبة القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية= 6.4%
المحفظة التمويلية ((بالمليار ريال)):
النصف الأول 2021= 61.6
النصف الأول 2022= 72.6= 17.9%
النصف الأول 2023= 80.7= 11.2%
صافي الدخل ((بالمليون ريال)):
النصف الأول 2021= 1.088
النصف الأول 2022= 1.153= 6%
النصف الأول 2023= 739= - 36%
مؤشر العائد:
العائد على الأصول=
النصف الأول 2022= 2.1%
النصف الأول 2023= 1.2%
العائد على حقوق الملكية=
النصف الأول 2022= 5.3%
النصف الأول 2023= 3.2%
العائد على رأس المال=
النصف الأول 2022= 7.7%
النصف الأول 2023= 4.8%
تصنيف المحفظة التمويلية:
التمويل العقاري السكني= 28%
التمويل العقاري التجاري= 5%
تمويل المركبات= 25%
تمويل بطاقات الائتمان= 1%
التمويل الشخصي= 27%
معدات= 2%
أخرى= 11%

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