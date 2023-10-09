شركة تعتزم خدمة السياح المسلمين في أمريكا اللاتينية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – كانت الفرصة في تقديم تجارب مخصّصة واستقبال شخصي للسّياح القادمين إلى البرازيل وأمريكا اللاتينية بعض الأسباب التي دفعت الصّحفي حسن مسعود ومديرة العلاقات العامة كارين حايك (في الصورة أعلاه) إلى افتتاح شركة هلاتينا (HaLatina)، المخصّصة للعملاء المسلمين و السّاعية لتقديم السياحة الحلال لعملائها، أي تجارب سياحيّة تتوافق مع القواعد المقدّسة للإسلام.

أثناء زيارته لمقرّ الغرفة التجارية العربية البرازيلية، التقت وكالة الأنباء (ANBA) بحسن مسعود، الذي تحدّث عن الصعوبات التي تواجه المسلمين في رحلاتهم السياحية إلى بلد ما؛ نظراً لاحتياجاتهم الخاصّة. يوضّح مسعود هذه النّقطة قائلاً:”عندما يزور السياح المسلمون بلدًا، يبحثون أيضًا عن بيئة تلائم احتياجاتهم الدينية والثقافية. على سبيل المثال، تفضل النساء اللواتي ترتدين الحجاب أن تجدن أماكن توفّر لهن حرّيةً أكبر، وتفضّلن البقاء في بيئة خالية من تناول الكحول”.

و على ضوء هذا، تبرز مقوّمات و أهميّة“هلاتينا”، حيث أنّ البحث عمّا هو مُباح أو ملائم للسياح المسلمين ليس بالأمر السّهل بدون خدمات مثل تلك التي تقدمها الشركة. في هذا السياق، يقول مسعود:“هدفنا هو تقديم استقبال مختلف للعملاء العرب الذين يزورون البرازيل في الوقت الحاضر. حيث لا يزال هناك عدم معرفة وقلق بين هؤلاء الزوار بالنسبة للغة والثقافة من جهة، والقليل من الترويج في البرازيل حتى الآن بشأن مفهوم الحلال من جهة أُخرى”.

أمّا بالنّسبة لفريق العمل فسيتمّ تشكيله من محترفين يتحدثون العربية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية، و يقومون بمرافقة العميل أثناء تنقلاته في البلاد. كما سيكون لهؤلاء المحترفين القدرة على اقتراح زيارات وجولات أو تنظيم حزمة من نشاطات الجذب السياحي، استنادًا إلى ما يشير إليه السّائح. و من المقرّر أن يبدأ استقبال السياح المسلمين في المطار، أي في أوّل لحظة من وصولهم إلى البرازيل.

عملاء“هلاتينا” الأوائل قد حجزوا بالفعل تذاكر سفرهم إلى البرازيل، و هم أعضاء من الوفود العربية التي ستزور البلاد في نهاية أكتوبر للمشاركة في فعالية“منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال”، وهو منتدى حول فرص الأعمال الحلال تنظمه الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو.

كارين حايك، و هي أيضاً من مؤسّسيّ الشركة، وعدت أيضاً العملاء بتوجيهِهم للقيام بنشاطات مميّزة، حيث قالت:“السياحة الثقافية هي إحدى مقترحاتنا أيضاً، و نسعى عبرها لتقديم أفضل الخدمات و التجارب السياحية في أشهر المناطق البرازيلية. كما سنقوم أيضًا بجولات لزيارة مختلف رموز الثقافة العربية الموجودة هنا”.

أفادت أيضاً حايك بأنّ ميّزة الشركة تكمن بكونها هي و مسعود لبنانيان، فأصلُهُما العربي يتيح لهما تقديم تجربة مريحة للعميل أثناء الجولات، بسبب فهمهما العميق لما يحتاجه لتأمين هذه الراحة. كما أضافت:“إذا كان لدى الزائر جدول أعمال في البرازيل، ويرغب في إحضار عائلته، فإن الشركة ستكون قادرة على تنظيم برنامج محدد للعائلة، كجزء من الخدمات المتاحة”.

أحد الأمثلة على الرحلات التي يشير إليها الشريكان هو الاحتفال بالكرنفال، سواء في ريو دي جانيرو أو سلفادور (في ولاية باهيا) أو ساو باولو. حيث قالا أنّه من الممكن تقديم هذه التّجربة للعميل وفقًا لقواعد الحلال، و على حدّ تعبير مسعود:“بكل راحة وفي أفضل الأماكن لتوفير تجربة كاملة لكل ما يمكن أن يقدِّمه الكرنفال”.

يمكن للمهتمّين بخدمات هلاتينا التواصل مع المحترفين في الشركة عبر الواتساب ، على الرّقم: (5551-91265 11 55+). أو عبر موقع الشركة.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان

































ماركوس كاهيري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية