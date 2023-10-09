شركة تعتزم خدمة السياح المسلمين في أمريكا اللاتينية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
ساو باولو – كانت الفرصة في تقديم تجارب مخصّصة واستقبال شخصي للسّياح القادمين إلى البرازيل وأمريكا اللاتينية بعض الأسباب التي دفعت الصّحفي حسن مسعود ومديرة العلاقات العامة كارين حايك (في الصورة أعلاه) إلى افتتاح شركة هلاتينا (HaLatina)، المخصّصة للعملاء المسلمين و السّاعية لتقديم السياحة الحلال لعملائها، أي تجارب سياحيّة تتوافق مع القواعد المقدّسة للإسلام.
أثناء زيارته لمقرّ الغرفة التجارية العربية البرازيلية، التقت وكالة الأنباء (ANBA) بحسن مسعود، الذي تحدّث عن الصعوبات التي تواجه المسلمين في رحلاتهم السياحية إلى بلد ما؛ نظراً لاحتياجاتهم الخاصّة. يوضّح مسعود هذه النّقطة قائلاً:”عندما يزور السياح المسلمون بلدًا، يبحثون أيضًا عن بيئة تلائم احتياجاتهم الدينية والثقافية. على سبيل المثال، تفضل النساء اللواتي ترتدين الحجاب أن تجدن أماكن توفّر لهن حرّيةً أكبر، وتفضّلن البقاء في بيئة خالية من تناول الكحول”.
و على ضوء هذا، تبرز مقوّمات و أهميّة“هلاتينا”، حيث أنّ البحث عمّا هو مُباح أو ملائم للسياح المسلمين ليس بالأمر السّهل بدون خدمات مثل تلك التي تقدمها الشركة. في هذا السياق، يقول مسعود:“هدفنا هو تقديم استقبال مختلف للعملاء العرب الذين يزورون البرازيل في الوقت الحاضر. حيث لا يزال هناك عدم معرفة وقلق بين هؤلاء الزوار بالنسبة للغة والثقافة من جهة، والقليل من الترويج في البرازيل حتى الآن بشأن مفهوم الحلال من جهة أُخرى”.
أمّا بالنّسبة لفريق العمل فسيتمّ تشكيله من محترفين يتحدثون العربية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية، و يقومون بمرافقة العميل أثناء تنقلاته في البلاد. كما سيكون لهؤلاء المحترفين القدرة على اقتراح زيارات وجولات أو تنظيم حزمة من نشاطات الجذب السياحي، استنادًا إلى ما يشير إليه السّائح. و من المقرّر أن يبدأ استقبال السياح المسلمين في المطار، أي في أوّل لحظة من وصولهم إلى البرازيل.
عملاء“هلاتينا” الأوائل قد حجزوا بالفعل تذاكر سفرهم إلى البرازيل، و هم أعضاء من الوفود العربية التي ستزور البلاد في نهاية أكتوبر للمشاركة في فعالية“منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال”، وهو منتدى حول فرص الأعمال الحلال تنظمه الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو.
كارين حايك، و هي أيضاً من مؤسّسيّ الشركة، وعدت أيضاً العملاء بتوجيهِهم للقيام بنشاطات مميّزة، حيث قالت:“السياحة الثقافية هي إحدى مقترحاتنا أيضاً، و نسعى عبرها لتقديم أفضل الخدمات و التجارب السياحية في أشهر المناطق البرازيلية. كما سنقوم أيضًا بجولات لزيارة مختلف رموز الثقافة العربية الموجودة هنا”.
أفادت أيضاً حايك بأنّ ميّزة الشركة تكمن بكونها هي و مسعود لبنانيان، فأصلُهُما العربي يتيح لهما تقديم تجربة مريحة للعميل أثناء الجولات، بسبب فهمهما العميق لما يحتاجه لتأمين هذه الراحة. كما أضافت:“إذا كان لدى الزائر جدول أعمال في البرازيل، ويرغب في إحضار عائلته، فإن الشركة ستكون قادرة على تنظيم برنامج محدد للعائلة، كجزء من الخدمات المتاحة”.
أحد الأمثلة على الرحلات التي يشير إليها الشريكان هو الاحتفال بالكرنفال، سواء في ريو دي جانيرو أو سلفادور (في ولاية باهيا) أو ساو باولو. حيث قالا أنّه من الممكن تقديم هذه التّجربة للعميل وفقًا لقواعد الحلال، و على حدّ تعبير مسعود:“بكل راحة وفي أفضل الأماكن لتوفير تجربة كاملة لكل ما يمكن أن يقدِّمه الكرنفال”.
يمكن للمهتمّين بخدمات هلاتينا التواصل مع المحترفين في الشركة عبر الواتساب ، على الرّقم: (5551-91265 11 55+). أو عبر موقع الشركة.
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان
ماركوس كاهيري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية
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