ارتفاع أسعار النفط مع اندلاع القتال في الشرق الاوسط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

لندن – قفزت أسعار النفط يوم الاثنين 9 تشرين الأول / أكتوبر بعد اندلاع القتال في الشرق الاوسط, حيث كانت حماس قد بدأت هجوماً على اسرائيل نهاية الأسبوع الماضي والتي ردت باستهداف قطاع غزة، مما تسبب بمخاوف من اندلاع مواجهات في هذه المنطقة الغنية بالنفط.

ارتفعت عقود النفط بنسبة وصلت إلى ما يقارب الـ 5%, حيث وصل سعر برميل برنت إلى 89 دولار أمريكي. كما كان للقتال تأثير على الأسواق العالمية الرئيسية, حيث اكتسبت العملات التي تعتبر بالآمنة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري بالإضافة للذهب قوة خلال هذا السيناريو كملذات استثمارية.

وولدت هذه الأزمة قلقاً بخصوص امدادات النفط العالمية في وقتٍ تقوم فيه كل من روسيا والسعودية بتخفيض طوعيٍ لإنتاجهما بهدف وقف انخفاض الاسعار. وكان ممثلو كل من البحرين والعراق والكويت وعُمان والسعودية والإمارات قد أعادوا التأكيد على التزامهم بالتعديلات الطوعية وبالإجراءات الاضافية من أجل دعم استقرار السوق.

أعاد ارتفاع أسعار النفط إلى أذهان العالم المخاوف التي تسببت بها آثار التضخم. إن الطاقة هي إحدى المكونات الرئيسية والمعززة لارتفاع الاسعار والتي تتسبب بقلق لدى المصارف المركزية في اغلب الدول التي تحتاج لرفع رسوم الفوائد لتجنب مشاكل أكبر. وفي نفس الوقت الذي يضمن ميزانية وإيرادات لمصدري النفط، فإن الأسعار المرتفعة تتسبب بالمشاكل للاقتصادات التي تعتمد على استيراد الطاقة بما في ذلك بين الدول العربية.

وقد وصلت أسعار النفط كنفط برنت على سبيل المثال إلى 122 دولار أمريكي للبرميل في أيار/مايو من العام الماضي، ولكنها بدأت بالهبوط منذ ذلك الحين وحتى منتصف هذا العام تقريباً. وفي كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي كان سعر البرميل 85,91 دولار أمريكي وفي أيار/مايو لهذا العام وصل إلى إلى أدنى مستوياته منذ نهاية العام 2021 بسعر يقارب 72,66 دولا أمريكي. ومنذ ذلك الوقت وهو مستمر بالصعود حتى بلغ ما يقارب الـ 95,31 دولار أمريكي في سبتمبر الماضي.

منقول عن وكالة الأنباء الفرنسية –AFP – يمنع إعادة انتاج هذا المحتوى





©Haidar Mohammed Ali/AFP