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عقود الغاز الأوروبية الآجلة تقفز بقوة بعد تسرب في أحد خطوط الأنابيب

10/9/2023 11:02:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا بعد اكتشاف تسرب في خط أنابيب في منطقة البلطيق، مما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية وزيادة مخاطر الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.
ارتفع العقد القياسي الأوروبي بما يصل إلى 9.7% ليتداول فوق 41 يورو (43 دولارا) لكل ميغاوات في الساعة، يأتي ذلك، بعدما تم اكتشاف تسرب مشتبه به في وقت مبكر من يوم الأحد في خط أنابيب تحت البحر يربط بين الشبكتين الفنلندية والإستونية، والذي أغلقه مشغلوه أثناء التحقيق في المشكلة.
وبينما يبدو الحادث تحت السيطرة في الوقت الحالي، فإنه يسلط الضوء على ضعف البنية التحتية تحت سطح البحر في أعقاب الانفجارات التي وقعت على خطوط أنابيب نورد ستريم القريبة قبل عام. ومع دخول نصف الكرة الشمالي موسم التدفئة، يتزايد التركيز على أي انقطاع محتمل في الإمدادات في أعقاب تقلبات سوق الطاقة في العام الماضي، حتى مع وصول مخزونات الغاز الأوروبية إلى طاقتها الكاملة تقريبا، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».
وقال مدير أسواق الطاقة في شركة استشارات المرافق العامة، «آيبرايت المحدودة»، تيم بارتريدج: «تبدو أسعار الطاقة متفاعلة بشكل مفرط مع الأخبار التي لاتزال تلي الأزمة على الرغم من أن احتياطيات الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 100% بالفعل».
وتتبع الغاز أيضا التقدم في أسعار النفط الخام، والتي ارتفعت بعد العمليات العسكرية الدائرة بين حماس وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويهدد التوغل بإشعال التوترات في الشرق الأوسط. إذ يتم شحن بعض الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تمتلك محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وترسلان بعض الوقود إلى أوروبا.
وفي حين أن سوق البلطيق صغير نسبيا، فإن خط الأنابيب المتأثر بالتسرب يربط محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة الجديدة في فنلندا بإستونيا. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال بعد خفض مشتريات الغاز من خطوط الأنابيب الروسية، لكن الغاز لم يمثل سوى 3.5% من مزيج الطاقة في فنلندا في النصف الأول من هذا العام.
وارتفعت عقود غاز الشهر الأول الهولندية، وهو المعيار الأوروبي، بنسبة 9.3% ليصل إلى 41.80 يورو لكل ميغاوات في الساعة، كما ارتفع ما يعادله في المملكة المتحدة.

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