رئيس أرامكو الطاقة التقليدية ستظل المنتج الأساسي في السوق

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر إن الطاقة التقليدية مستمرة لأن تكون المنتج الأساسي في السوق، وتستحوذ حاليا على نسبة 95% من إجمالي الإمدادات المتاحة.
وأوضح الناصر، في كلمته على هامش مشاركته في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، إن مصادر الطاقة المتجددة تظهر نموا كبيرا ولكنها تبدأ من قاعدة متواضعة، حيث 5% فقط من مجموعة إمدادات الطاقة حول العالم حاليا.
وأضاف «بعد جائحة كورونا لم تكن هناك طاقة كافية لتلبية الطلب العالمي ما أدى إلى ارتفاع الأسعار».
وتابع «الصناعة مستمرة في إزالة الكربون من مواردها بالتزامن مع بناء موارد جديدة والالتزام بالعديد من المبادرات».
وكشف أنه «بفضل تحسين الكفاءة على مدار الـ 15 عاما الماضية، تمكنت الصناعة من إزالة ما يعادل 80 إلى 90 مليون برميل، وساهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعادل نحو 50 مليون برميل من النفط المكافئ».
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