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رئيس أرامكو الطاقة التقليدية ستظل المنتج الأساسي في السوق

10/9/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر إن الطاقة التقليدية مستمرة لأن تكون المنتج الأساسي في السوق، وتستحوذ حاليا على نسبة 95% من إجمالي الإمدادات المتاحة.
وأوضح الناصر، في كلمته على هامش مشاركته في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، إن مصادر الطاقة المتجددة تظهر نموا كبيرا ولكنها تبدأ من قاعدة متواضعة، حيث 5% فقط من مجموعة إمدادات الطاقة حول العالم حاليا.
وأضاف «بعد جائحة كورونا لم تكن هناك طاقة كافية لتلبية الطلب العالمي ما أدى إلى ارتفاع الأسعار».
وتابع «الصناعة مستمرة في إزالة الكربون من مواردها بالتزامن مع بناء موارد جديدة والالتزام بالعديد من المبادرات».
وكشف أنه «بفضل تحسين الكفاءة على مدار الـ 15 عاما الماضية، تمكنت الصناعة من إزالة ما يعادل 80 إلى 90 مليون برميل، وساهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعادل نحو 50 مليون برميل من النفط المكافئ».

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