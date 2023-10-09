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وزير المالية يحيل إلى ديوان المحاسبة تقريرا للجنة تحقيق تتعلق بـ التأمينات الاجتماعية

10/9/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحال وزير المالية فهد الجارالله أمس إلى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية الأسبق بالقرار رقم 52 لسنة 2022، وذلك حول ما يثار من شبه مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي قد سبق إحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التي أعادت التقرير لعدم وجود شبهات فساد وأوصت بإحالته لديوان المحاسبة لاقتصاره على شبهة مخالفات مالية وإدارية يختص بها ديوان المحاسبة حسب رأي (نزاهة).
وقد طلب الجارالله من رئيس ديوان المحاسبة الاطلاع على تقرير اللجنة واتخاذ ما يراه الديوان مناسبا.

MENAFN09102023000130011022ID1107216705

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