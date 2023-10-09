وزير المالية يحيل إلى ديوان المحاسبة تقريرا للجنة تحقيق تتعلق بـ التأمينات الاجتماعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحال وزير المالية فهد الجارالله أمس إلى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية الأسبق بالقرار رقم 52 لسنة 2022، وذلك حول ما يثار من شبه مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي قد سبق إحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التي أعادت التقرير لعدم وجود شبهات فساد وأوصت بإحالته لديوان المحاسبة لاقتصاره على شبهة مخالفات مالية وإدارية يختص بها ديوان المحاسبة حسب رأي (نزاهة).
وقد طلب الجارالله من رئيس ديوان المحاسبة الاطلاع على تقرير اللجنة واتخاذ ما يراه الديوان مناسبا.
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