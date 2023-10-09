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أوپيك تتوقع نمو الطلب على النفط إلى 106 ملايين برميل يوميا في 2025

10/9/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) أمس نمو الطلب العالمي على النفط إلى 106 ملايين برميل يوميا في 2025 ترتفع إلى 116 مليونا بحلول 2045 بالمقارنة مع 99.6 مليون برميل يوميا في 2022.
وقالت المنظمة في تقريرها «آفاق النفط العالمية 2045»، إن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع 23% حتى 2045 مدفوعا بالطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت انها تتوقع ارتفاع إنتاجها من الخام إلى 37.7 مليون برميل يوميا في الأمد المتوسط تصل إلى 46.1 مليون برميل يوميا في 2045 بالمقارنة مع 34.2 مليون برميل يوميا في 2022، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.
وأوضحت المنظمة أن النفط سيظل صاحب الحصة الأكبر من مزيج الطاقة العالمي مقارنة بأنواع الوقود الأخرى وأن تبلغ حصته 29.5% في 2045.
ووصفت المنظمة الدعوات المنادية بوقف الاستثمار في قطاع النفط بـ «المضللة»، محذرة من أنها قد تؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة والاقتصاد بصفة عامة، مضيفة أن القطاع يحتاج إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار أو ما يعادل 610 مليارات دولار سنويا حتى 2045.

MENAFN09102023000130011022ID1107216703

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