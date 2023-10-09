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أسواق المال تصدر قرارا لتعديل معايير النزاهة والسلامة المالية

10/9/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، وسعيا منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الأوراق المالية وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، واستكمالا إلى النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي، أصدرت الهيئة يوم الاثنين الموافق 25/9/2023 القرار رقم 131 لسنة 2023، والذي يقضي بالتعديل على الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي فيما يلي:
٭ تعديل وتوضيح الأحكام الخاصة بإلغاء قيد أو تسجيل الشخص المسجل.
٭ تعديل الأحكام الخاصة بمعيار النزاهة والأمانة.
٭ تعديل بعض الأحكام الخاصة بطلبات الترشح والتسجيل للمناصب والوظائف واجبة التسجيل.
٭ تعديل معايير النزاهة والسلامة المالية المتضمنة في نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة.
وتأتي هذه التعديلات انطلاقا من سعي الهيئة بشكل مستمر الى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المسجلين بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم.

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