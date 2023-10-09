Tuesday, 10 October 2023 06:46 GMT

نواف السعود الكويت ماضية في خطواتها بشأن حقل الدرة بالاتفاق مع السعودية

10/9/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قدراتها على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى حجم الانتاج اليومي من النفط إلى 4 ملايين برميل، من بينها 3.65 ملايين من شركة نفط الكويت، و350 ألف برميا من شركة نفط الخليج.
وأكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الشيخ نواف السعود أن الكويت ماضية في خطواتها بشأن حقل الدرة بالاتفاق مع شركائها في السعودية، والتي تتضمن عمل وإعادة تجديد الدراسات الأولية بهدف الوصول إلى مشروع متكامل يمكن اتخاذ قرار نهائي في تنفيذه. وأشار، في رد على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الإعلان عن تدشين استراتيجية 2040، إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تمضي في هذا الأمر حسب الإجراءات المعتادة والمطبقة في المؤسسة، مرحلة بمرحلة من الدراسات حتى تصل إلى القرار النهائي الاستثماري.
وذكر السعود أن احتياطيات الكويت النفطية تقدر بنحو 100 مليار برميل، وأن الكويت والعراق يناقشان آلية الإنتاج المناسبة من حقلي «الرتقة» و«العبدلي»، وأن الحقول متوافرة بالكويت للوصول إلى حجم إنتاج مستهدف يبلغ 4 ملايين برميل يوميا، وأن الأمر يتطلب طرقا جديدة لاستخراج النفط بالتعاون مع الخبرات العالمية وهو ما تقوم به نفط الكويت مع جميع الشركات العالمية للوصول إلى النماذج المميزة التي يمكن تطبيقها في الكويت للنهوض بالإنتاج حسب الخطة المرسومة.
ولفت السعود إلى أن الكويت لها نحو 85 سنة تنتج من «الإنشور»، ولأول مرة تدخل في «الأوفشور» عبر المياه الإقليمية من البئر الجديدة «نوخذة 1» والاستكشاف، مؤكدا بقوله «ستكون لدينا مصادر كثيرة متعددة للوصول إلى الهدف المطلوب في حجم الإنتاج، وهذا كله له تكلفة وعوامل يجب أن تتحقق».
بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان آليات وصول الكويت إلى مستوى انتاج يبلغ 4 ملايين برميل يوميا، مبينا أن القدرة الانتاجية تصل الآن إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميا ونتجه إلى 4 ملايين برميل يوميا موزعة بواقع نحو 3.65 ملايين برميل يوميا من شركة نفط الكويت، بالإضافة إلى 350 ألف برميل يوميا من شركة نفط الخليج.
وذكر أن دعم التوجه نحو 4 ملايين برميل يأتي من العمل على المعزز واستخلاصه، والاستكشافات التي ستدخل على حجم الإنتاج اليومي، كما لدينا حقول جديدة نعمل عليها الآن وهي التي ستساعدنا على أن نصل إلى 3.65 ملايين برميل يوميا في نفط الكويت.
وزاد «يأتي ذلك إلى جانب أننا بدأنا في الاستكشاف البحري، ففي البئر الأولى وصلنا إلى العمق النهائي تقريبا، وخلال شهر أو أقل نبدأ الاختبارات».
وأكد العيدان على وجود استدامة في القدرة الإنتاجية الحالية، وأن نفط الكويت تعمل على رفع الإنتاج من خلال تحفيز الآبار عبر عمليات حقن المياه، مع المحافظة على ديمومة واستدامة الإنتاج في ظل 2.9 مليون برميل يوميا وقريبا سترتفع إلى 3 ملايين من شركة نفط الكويت، إلى جانب 200 ألف برميل يوميا من شركة نفط الخليج، ما يعني أننا سنصل في 2025/2026 إلى 3.2 ملايين برميل يوميا، ودخول الاستكشافات الجديدة في الإنتاج سيصل بنا إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا.
بدوره، أشار العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول بدر العطار إلى أن الإنفاق الملياري المتوقع توجيهه إلى القطاع النفطي سيوجه ربعه إلى التحول في الطاقة، بينما تستحوذ عمليات الاستكشاف والإنتاج على 60 إلى 70% من المبلغ، ويوجه بقية المبلغ إلى عمليات التكرير والبتروكيماويات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) محمد الحيمر إن الشركة تجري محادثات للاستحواذ على أكبر حقل للغاز في آسيا، فيما لم يذكر اسم الحقل أو تفاصيل أخرى.

MENAFN09102023000130011022ID1107216701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث