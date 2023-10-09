410 مليارات دولار استثمارات الكويت النفطية



د.سعد البراك: تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة

أحمد العيدان: 3.650 ملايين برميل يومياً الطاقة الإنتاجية لـ «نفط الكويت» في 2035.. و1.5 مليار من الغاز الحر في 2040

نواف السعود: تنفيذ المشاريع الرأسمالية لـ «البترول» سيضمن إيرادات إضافية لخزينة الدولة بـ11 مليار دولار سنوياً وضحة الخطيب: 800 ألف برميل يومياً الطاقة التكريرية لمصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله بعد تنفيذ مشروع الوقود البيئي



أحمد مغربي - علي إبراهيم

كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن اعتزامها إنفاق نحو 410 مليارات دولار لتنفيذ استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، مشيرة إلى ان المبلغ يتضمن إنفاق 110 مليارات دولار على مشاريع التحول في الطاقة، ونحو 300 مليار دولار إنفاقا استثماريا معتادا بالقطاع النفطي لتغطية الأعمال الاستكشافية والانتاجية والتكرير والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 وتحول الطاقة 2050.

وفي البداية، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، د.سعد البراك، على أهمية القطاع النفطي كونه المسؤول عن أكثر من 90% من إيرادات الدولة، مطالبا بتذليل بعض المصاعب لتمكين «مؤسسة البترول» من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة، وفقا للجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة، مضيفا: «سنسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الاستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2024-2040».

وقال البراك في كلمته خلال فعاليات المؤتمر ان الكويت تسعى لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050.

ولفت إلى أن الكويت ممثلة بمؤسسة البترول مازالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى حجم التحديات التي تواجه الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني من خلال نمو وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي، ومن جهة أخرى، يشهد العالم تحولا مهما نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحول يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى، حيث اننا ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي، ولكننا أيضا نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة.

وأضاف: «سوف نقوم خلال المؤتمر بتسليط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة إنتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر».

إيرادات إضافية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف السعود، إن تنفيذ مؤسسة البترول لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية لخزينة الدولة بنحو 11 مليار دولار سنويا خلال الخطة الخمسية، وسيسهم في المحافظة على حصتنا السوقية.

وأكد أن نجاح المؤسسة وشركاتها يستوجب «فزعة كويتية» من كل مقومات المجتمع من جهات الدولة إلى السلطة التشريعية إلى المواطنين والمواطنات، كما تتطلب التوجهات الاستراتيجية توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.

ولفت إلى حرص المؤسسة على ترجمة توجهاتها الاستراتيجية إلى مشاريع رأسمالية مدرة للإيرادات وذات قيمة مضافة ومستدامة، إذ رسمت تماشيا مع التوقعات المستقبلية في الأسواق العالمية، ومنها التوجه العالمي نحو التحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية من ناحية، وزيادة الطلب العالمي على الطاقة بمقدار 50% بحلول عام 2050.

وأكد السعود أنه بأي سيناريو للتحول في الطاقة، سيظل النفط جزءا حيويا من المعادلة، وستكون الاستمرارية للنفط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية، وهذا ما يتميز به النفط الكويتي لأنه من أقل النفوط العالمية من حيث تكلفة الإنتاج، وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وزاد: «نحرص في مؤسسة البترول على استمرارنا في خدمة الكويت والعالم عن طريق الإدارة المستدامة لمواردنا الهيدروكربونية، وبما أننا على قناعة تامة بأن آخر برميل نفط على الأرض سيتم إنتاجه من منطقتنا، فعلينا الاستمرار بالاستثمارات اللازمة للنمو والمحافظة على مواردنا الطبيعية، وإدراكا منا بأن النفط سيبقى مهيمنا على مزيج الطاقة، وأن التحول من النفط إلى الطاقة المتجددة والبديلة سيكون تدريجيا، قامت المؤسسة بتحديث توجهاتها الاستراتيجية تجاه نمو عملياتها في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها».

مشاريع رأسمالية

من جانبه، قال العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية بدر العطار إن مجال الطاقة يتطور بوتيرة متسارعة عالميا ويستمر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على مصادر الطاقة المختلفة من جهة، والاستدامة في هذا المجال مع تخفيض آثار تغير المناخ عالميا من جهة أخرى، حيث نرى أن التوجه العالمي لصناع القرار هو استمرار الحاجة لتأمين الطاقة من خلال تعزيز إمدادات النفط والغاز ومشتقاتهما، مع العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف العطار في كلمته أن الشركات في مجال الصناعة النفطية خاصة ومجال الطاقة عامة، تضع نصب أعينها أهمية التحول في الطاقة للوصول إلى الحياد الكربوني إلى جانب المحافظة على العمليات التقليدية من استكشاف وإنتاج، وتكرير، وتصنيع وبتروكيماويات.

وقال ان رؤية الكويت الاستراتيجية تهدف إلى «توفير الموارد الهيدروكربونية عالميا بأقل مستوى انبعاثات من الغازات الدفيئة، مع الالتزام بالعمل لتحقيق معدل صفري حيادي من صافي الانبعاثات بما يشمل نطاق رقم-1 ونطاق رقم-2، مع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة حسبما هو موائم لها».

واختتم كلمته قائلا: «لتحقيق أهداف التحول في الطاقة، فسوف تقوم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالاستثمار في هذه المشاريع الرأسمالية بما يقارب الـ 110 مليارات دولار، وسنقوم بذلك من خلال شراكات عدة وتعاون مع جهات الدولة والقطاع المصرفي والمؤسسات العلمية الكويتية والعالمية المختصة في تقنيات تخفيض الانبعاثات الضارة في البيئة حيث نعرض عليكم فيلما توضيحيا يشرح خارطة الطريق للتحول في الطاقة وأهم المبادرات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة وشركاتها التابعة القيام بها».

إنتاج الكويت

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان إن الشركة تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 3.650 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2035، والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج لغاية عام 2040، وإنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالا للتميز التشغيلي على المستوى العالمي.

وقال العيدان في كلمته خلال المؤتمر، إنه منذ تأسيس شركة نفط الكويت وحتى يومنا هذا تم اكتساب ثروة من الخبرات الفنية والإدارية التي نسعى لتوظيفها في سبيل الاستمرار على طريق النجاح، وتحقيق توجهات المؤسسة الاستراتيجية العامة لغاية 2040 الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت.

وذكر أن شركة نفط الكويت ماضية في تبني التكنولوجيا المتطورة والابتكار في عملياتنا وتطوير مواردنا الهيدروكربونية عوامل أساسية لنجاح استراتيجيتنا، هذا وقد أثمرت جهودنا في السنوات الماضية بتحسين عمليات حقن المياه للمحافظة على طاقة المكامن في حقولنا المعمرة، ومعالجة التحديات التي تفرضها زيادة إنتاج المياه من المكامن، كما أن تنفيذ مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط سيساهم بشكل كبير برفع كفاءة الإنتاج واستدامته.

وفيما يخص دور شركة نفط الكويت في تنفيذ استراتيجية المؤسسة الخاصة بالتحول في الطاقة، ذكر العيدان أن الشركة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بما في ذلك تقنيات التقاط واستخدام وتخزين الكربون، حيث إن نسبة خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام هذه التقنية تصل لحوالي 37%.

وأضاف: «من المبادرات المهمة، مشروع الاستخلاص المعزز للنفط عن طريق استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في حقل المناقيش في غرب الكويت على نطاق تجريبي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عامل الاستخلاص للنفط بنحو 10%، مما يسهم في استدامة إنتاج النفط على المدى الطويل مع تخزين كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما نعمل على دراسة المكامن الأخرى التي يمكن أن يؤدي حقن غاز ثاني أكسيد الكربون فيها إلى نتائج مماثلة تسهم في زيادة الإنتاج وتقليص الانبعاثات».

الطاقة التكريرية

بدروها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب إن شركة «البترول الوطنية» أنجزت خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير أدائها التشغيلي والبيئي، وتحسين جودة منتجاتها، لتصبح منتجات عالية الجودة وصديقة للبيئة، وتوجت جهودها في هذا المجال بتشغيل مشروع الوقود البيئي في شهر سبتمبر 2021، الذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، وبتشغيله أصبحت طاقتنا التكريرية بمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله 800 ألف برميل يوميا.

وأوضحت الخطيب في كلمتها بالمؤتمر ان تشغيل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي في شهر مارس 2022، ساهم في زيادة طاقة الشركة الإنتاجية الإجمالية من الغاز، لتصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة في اليوم، و332 ألف برميل من المكثفات والغاز المسال، تتماشى جميعها مع المعايير البيئية العالمية.

وشددت على ان سجل «البترول الوطنية» يشهد بأنها كانت سباقة منذ وقت مبكر إلى الاهتمام بالجانب البيئي في مختلف مشاريعها وأنشطتها، وقد بذلت الشركة جهودا مكثفة ومركزة لدمج مفهوم الاستدامة والتوجه نحو تحول الطاقة، وشكلت فريقا متخصصا لتحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتحول الطاقة 2050، والذي قدم مجموعة من المبادرات المتطورة، للمساهمة في خطتنا المستقبلية لخفض الانبعاثات الغازية.

تشغيل مصفاة الزور

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وليد البدر انه بتضافر جهود موظفي الشركة وإداراتها المتعاقبة وشركائنا من مقاولين ومستشارين، ودعم الشركة الأم مؤسسة البترول الكويتية وكذلك شركاتها التابعة، دخلت مصفاة الزور حيز التشغيل، حيث بدأ تشغيل المصفاتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية بلغت 410 آلاف برميل يوميا، وخلال الأيام المقبلة سيتم تشغيل المصفاة الثالثة لتصل الطاقة الإجمالية القصوى 615 ألف برميل يوميا، مما يساهم في تحقيق أحد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية 2040 والتي تهدف إلى رفع الطاقة التكريرية للكويت لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

شافي العجمي: التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم نهاية 2023

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية شافي العجمي إن مشروع شركة مصفاة الدقم للصناعات البترولية والبتروكيماوية في سلطنة عمان الشقيقة يعتبر إنجازا هاما في العلاقات الثنائية بين البلدين والذي يمثل بداية شراكة وفصلا جديدا في تاريخ التعاون مع الأشقاء في الخليج العربي، ومن المتوقع الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل للمصفاة في نهاية سنة 2023.

نادية الحجي: «الكيماويات» حققت عوائد مالية بـ 5.5 مليارات دولارذكرت الرئيسة التنفيذية في شركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي أن مسيرة نجاح شركة صناعة الكيماويات البترولية بدأت منذ ما يزيد على 60 عاما وبجهود كوادرنا الوطنية تم دعم الاقتصاد الكويتي وتحقيق عوائد مالية إلى خزينة الدولة ما يفوق 5.5 مليارات دولار خلال السنوات الـ 10 الماضية. وقالت الحجي في كلمتها إن الشراكة في ايكويت شكلت مثالا ساطعا على الإنجازات التي يمكن أن تحققها تلك المشاركات لدعم أهداف رؤية الكويت.