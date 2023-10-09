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العمر بيتك من رواد التحول الرقمي بالمنطقة ومستمر في تعزيز كفاءة كوادره

10/9/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، حيث يضم المؤتمر مشاركين من قطاعات مختلفة ومؤسسات مالية بارزة وخبراء في الصناعة للحديث عن موضوعات مهمة كالتحول الرقمي وتمكين المرأة والشمول والتنوع والتقنيات الناشئة.
وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، أشار رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، الى أن مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» تأتي انطلاقا من اهتمامه بتطوير وتمكين العناصر القيادية الوطنية والحرص على الارتقاء بالتعليم في الكويت من خلال التواجد في كل المبادرات والمؤتمرات التي تشكل فرصة لمناقشة التحديات واستكشاف آفاق جديدة تسهم في تسريع نقل المعرفة وتمكين الجيل القادم من المواهب والكفاءات الوطنية، والتركيز على الابتكار العلمي وإقامة شراكات هادفة لصياغة مستقبل القادة في مشهد عالمي سريع التطور.
وقال العمر: يدرك «بيتك» أهمية التحول الرقمي، ومن هذا المنطلق حرص على الاستثمار في هذا المجال بشكل كبير، فأصبح من رواد التحول الرقمي في المنطقة، وأثمرت جهود «بيتك» الرقمية في قيادة المنافسة، وتعزيز الحصة السوقية، وتوسيع وتنويع قاعدة عملائه، وتحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية، انعكست بشكل إيجابي على نتائجه المالية.
وأضاف العمر أن «بيتك» ركز جهود التحول الرقمي على تعزيز كفاءة أعمال الموظفين لتحقيق النمو المستدام وبناء كوادر مجهزة للتحول من بيئة عمل روتينية وتقليدية إلى رقمية ومبتكرة تعزز الإنتاجية والتمكين، مبينا أن «بيتك» كان أول من يطبق نظام Oracle Cloud على مستوى القطاع المصرفي.
ولفت العمر الى أنه انطلاقا من مركزه الريادي وباعتباره أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مصرف إسلامي في العالم، ركزت استراتيجية «بيتك» على تعزيز مفهومي الشمول والتنوع عبر تمكين المرأة، وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة ورعاية المواهب منها، وتوفير التدريب اللازم لها وفتح آفاق التطور والنمو أمامها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وعلى صعيد تطوير القادة الحاليين والمستقبليين، أشار العمر إلى أن «بيتك» نفذ برامج متخصصة بالتعاون مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليمية مرموقة، فضلا عن إطلاق أكاديمية «بيتك» الرقمية، إيمانا من «بيتك» بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية في نجاح أي مؤسسة.

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