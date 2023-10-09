Tuesday, 10 October 2023 06:45 GMT

وربة يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد

10/9/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن مشاركته في المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي والمنعقد حاليا في مراكش بالمملكة المغربية، ويشارك بنك وربة بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة بدر الشلفان.
وعن مشاركته في هذا المؤتمر، علق الشلفان قائلا: نظرا للتطور الذي يشهده بنك وربة في الفترة الأخيرة لاسيما فيما يتعلق بتطوير محفظته الاستثمارية والتمويلية، وفي ظل التوجه العالمي نحو قطاع الصيرفة الإسلامية التي استطاعت أن تثبت نجاحها الملحوظ، يرى بنك وربة أن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المهم فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات وأيضا التعرف على شركاء استراتيجيين دوليين محتملين من شأنهم أن يساهموا في تثبيت المكانة المميزة التي يطمح البنك الى تبوئها في قطاع الصيرفة الإسلامية.
هذا، ويعمل مؤتمر صندوق النقد الدولي IMF على توفير منصة التقاء لإجراء حوار عالمي بشأن السياسات بين صناع قرار رفيعي المستوى، بما في ذلك محافظي البنوك المركزية والوزراء، والمسؤولين في الجهات التنظيمية والجهات المعنية بوضع معايير التمويل التقليدي والإسلامي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية الخاصة والعامة، والأكاديميين، وذلك بغرض صياغة رؤية لاستمرار نمو القطاع المالي ووضع إطار للعمل المتواصل في هذا المجال بغية تحقيق نتائج إيجابية به والتغلب على المصاعب التي قد تواجهه.

MENAFN09102023000130011022ID1107216698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث